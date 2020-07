Tips para acercar la seguridad a los jóvenes usuarios de internet

Actualmente en México los dispositivos móviles y el internet son indispensables, sobre todo en adolescentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 70.1% de la población es usuaria de internet y la cifra asciende a 87.7% en usuarios de entre 12 y 17 años.

Las nuevas generaciones son natas en la digitalización y la tecnología, y las redes sociales se han vuelto su principal medio de comunicación y parte de su construcción social e individual. Los padres están de acuerdo en que sus hijos adquieran habilidades tecnológicas necesarias para la escuela y el trabajo, pues tienen acceso a la información de actualidad, desarrollan su creatividad y sus relaciones interpersonales se ven fortalecidas a pesar de la distancia así como sus pasatiempos e intereses.

No obstante, el uso de los dispositivos móviles no siempre son para fines productivos o sanos, por lo que la tecnología también supone un desafío y responsabilidad. "Es importante que los adultos estén conscientes de la importancia de acompañar a los menores de edad en el entorno en el cual pasan la mayor parte de su tiempo: las redes sociales", opinó Pamela Araico, gerente de sustentabilidad de AT&T en México.

Por ello, la empresa de telecomunicaciones compartió algunas sugerencias para conversar con los adolescentes en temas de seguridad y responsabilidad tecnológica:



Proteger la información de las cuentas. Es importante que elijan una contraseña segura y compleja y mantenerla en la privacidad, así como también cuidar la información que se publica y que pueda ser sensible.

Acceso restringido. Hazle saber que es peligroso aceptar solicitudes de amistad de desconocidos, pues podrían darle acceso a personas indeseadas a su información personal.

Cuidar lo que se comparte. Es cierto que actualmente puedes publicar algo y borrarlo de inmediato, aparentemente de manera definitiva; sin embargo, existe la "huella digital", que es un registro imborrable de nuestra actividad en línea (publicaciones, búsquedas, descargas, comentarios, fotografías y videos). De ahí la importancia de evitar compartir información privada que pueda perjudicarnos.