El próximo fin de semana México podrá presenciar un fenómeno astronómico especial: la Luna de Cosecha, que se apreciará en el cielo entre el 6 y el 8 de septiembre.

Este evento, tradicionalmente asociado al final del verano y a las cosechas, será una oportunidad para organizar planes en familia o con amigos y disfrutar de una de las lunas más llamativas del año.

Consejos prácticos para observarla en México

Para aprovechar al máximo la experiencia, especialistas recomiendan:

Estar en un lugar libre de contaminación lumínica.

Adaptar la visión a la oscuridad durante 15 o 20 minutos previos.

Evitar luces brillantes como las de los teléfonos móviles.

Llevar ropa abrigada, bebidas calientes, farolillos rojos y sillas para mayor comodidad.

Consultar previamente el pronóstico del clima y la fase lunar en alguna aplicación astronómica.

Tips para fotografiar la Luna de Cosecha

La NASA aconseja ajustar el balance de blancos de la cámara a luz del día, además de probar con velocidades de obturación rápidas y aperturas pequeñas.

Otros consejos útiles son:

Usar trípode para evitar imágenes borrosas.

Reducir la exposición y concentrarse en la luna.

Si cuentas con cámara DSLR o sin espejo, utilizar un teleobjetivo para capturar cráteres y sombras.

Configurar la cámara en ISO bajo (100–400) , apertura media (f/8) y velocidad de obturación 1/125 segundos .

Activar el temporizador al disparar para evitar vibraciones.

De esta manera, podrás obtener tanto una buena vista como fotografías memorables de la próxima Luna de Cosecha.