Ciencia y Tecnología

Tips para fotografiar la Luna de Cosecha

El fenómeno será visible del 6 al 8 de septiembre y especialistas comparten recomendaciones para disfrutarlo y fotografiarlo.

Por El Universal

Septiembre 05, 2025 01:31 p.m.
A
Luna de Cosecha iluminará septiembre

Luna de Cosecha iluminará septiembre

El próximo fin de semana México podrá presenciar un fenómeno astronómico especial: la Luna de Cosecha, que se apreciará en el cielo entre el 6 y el 8 de septiembre.

Este evento, tradicionalmente asociado al final del verano y a las cosechas, será una oportunidad para organizar planes en familia o con amigos y disfrutar de una de las lunas más llamativas del año.

Consejos prácticos para observarla en México
Para aprovechar al máximo la experiencia, especialistas recomiendan:

  • Estar en un lugar libre de contaminación lumínica.

  • Adaptar la visión a la oscuridad durante 15 o 20 minutos previos.

  • Evitar luces brillantes como las de los teléfonos móviles.

  • Llevar ropa abrigada, bebidas calientes, farolillos rojos y sillas para mayor comodidad.

  • Consultar previamente el pronóstico del clima y la fase lunar en alguna aplicación astronómica.

Te puede interesar: Facilitando transferencias: CLABE en WhatsApp Business Summit 2025

Tips para fotografiar la Luna de Cosecha
La NASA aconseja ajustar el balance de blancos de la cámara a luz del día, además de probar con velocidades de obturación rápidas y aperturas pequeñas.

Otros consejos útiles son:

  • Usar trípode para evitar imágenes borrosas.

  • Reducir la exposición y concentrarse en la luna.

  • Si cuentas con cámara DSLR o sin espejo, utilizar un teleobjetivo para capturar cráteres y sombras.

  • Configurar la cámara en ISO bajo (100–400)apertura media (f/8) y velocidad de obturación 1/125 segundos.

  • Activar el temporizador al disparar para evitar vibraciones.

De esta manera, podrás obtener tanto una buena vista como fotografías memorables de la próxima Luna de Cosecha.

