Tips para fotografiar la Luna de Cosecha
El fenómeno será visible del 6 al 8 de septiembre y especialistas comparten recomendaciones para disfrutarlo y fotografiarlo.
El próximo fin de semana México podrá presenciar un fenómeno astronómico especial: la Luna de Cosecha, que se apreciará en el cielo entre el 6 y el 8 de septiembre.
Este evento, tradicionalmente asociado al final del verano y a las cosechas, será una oportunidad para organizar planes en familia o con amigos y disfrutar de una de las lunas más llamativas del año.
Consejos prácticos para observarla en México
Para aprovechar al máximo la experiencia, especialistas recomiendan:
Estar en un lugar libre de contaminación lumínica.
Adaptar la visión a la oscuridad durante 15 o 20 minutos previos.
Evitar luces brillantes como las de los teléfonos móviles.
Llevar ropa abrigada, bebidas calientes, farolillos rojos y sillas para mayor comodidad.
Consultar previamente el pronóstico del clima y la fase lunar en alguna aplicación astronómica.
Tips para fotografiar la Luna de Cosecha
La NASA aconseja ajustar el balance de blancos de la cámara a luz del día, además de probar con velocidades de obturación rápidas y aperturas pequeñas.
Otros consejos útiles son:
Usar trípode para evitar imágenes borrosas.
Reducir la exposición y concentrarse en la luna.
Si cuentas con cámara DSLR o sin espejo, utilizar un teleobjetivo para capturar cráteres y sombras.
Configurar la cámara en ISO bajo (100–400), apertura media (f/8) y velocidad de obturación 1/125 segundos.
Activar el temporizador al disparar para evitar vibraciones.
De esta manera, podrás obtener tanto una buena vista como fotografías memorables de la próxima Luna de Cosecha.
El Universal
