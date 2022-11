Tras 4 años de estar en México, ¿Alexa es central en los hogares?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Hace cuatro años, Alexa, la asistente personal virtual desarrollada por Amazon llegó de manera oficial a México. Desde entonces, según Carlos Pérez, Country Manager de Alexa en español para México y Estados Unidos, este asistente que se controla a través de comandos de voz "se está volviendo una figura central en los hogares mexicanos".

Por este motivo es que se están impulsando nuevos servicios y productos. Por ejemplo, este martes se anunció la llegada de Amazon Kids al país. De esta manera, ya es posible establecer controles parentales para que los niños utilicen libremente a Alexa, pues se garantiza que solo tendrán acceso a contenidos acordes con su edad.

Asimismo, se dijo que ya está disponible en el país la nueva generación de dispositivos Echo Dot. Ahora, la versión regular y la que incluye reloj tienen mejoradas características como lo es el sensor de temperatura para, por ejemplo, establecer rutinas que enciendan ventiladores o sistemas de aire acondicionado de manera automática, según la temperatura deseada. Para los amantes de la música, también se dijo que se lanzó una nueva versión de Echo Studio, la bocina inteligente con mejores prestaciones de Amazon.

De manera temporal, Alexa ofrece su servicio de Karaoke sin costo adicional. Así, los usuarios de dispositivos Echo con pantalla y Fire TV podrán elegir cuál cantar de entre 100 mil canciones en español y alrededor de dos millones en idioma inglés. A partir de abril, este servicio tendrá un costo, el cual no ha sido fijado por la empresa todavía.

Para conocer más, Tech Bit de EL UNIVERSAL tuvo una entrevista con Carlos Pérez, quien señaló los logros y estrategias futuras de la empresa estadounidense fundada por Jeff Bezos.

-En estos cuatro años, ¿cuál ha sido la trayectoria de Alexa?

--Claramente en Alexa y en toda la gama de dispositivos Echo ha habido crecimiento. En los casos de uso principales que tenemos, como es la parte de música y de casa inteligente, los mexicanos realmente le sacan mucho provecho. Eso nos hace invertir para traer nuevas funcionalidades y dispositivos.

-¿Cuánta gente usa Alexa en México?

--No tengo un número que pueda compartir. Sin embargo, no hay dudas en que Alexa es uno de los servicios preferidos de los mexicanos. De hecho vemos que, a nivel internacional, México es uno de los países más importantes en términos de adopción.

-¿A qué atribuyes esta popularidad?

--Alexa es compatible con dispositivos y marcas de todo tipo. Sin embargo, el dispositivo número uno en ventas es el Echo Dot. Este es el producto que más se vende en eventos grandes como el Buen Fin, Prime Day o Hot Sale. Vemos que la gente pide este tipo de dispositivos, eso incrementa el uso de Alexa.

"Sabemos que a la gente le gusta tener opciones. Sabemos que en algunos casos esto coincide con los productos que fabrica Amazon pero, en otras ocasiones, los usuarios prefieren utilizar otras marcas. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para hacer que Alexa sea el asistente de voz más compatible con todas las marcas".

-Con el lanzamiento en México de Amazon Kids, ¿cómo garantizan la seguridad y la privacidad de los niños?

--Todo lo que hacemos está basado, de manera fundamental, en garantizar la seguridad y la privacidad. En el caso de Kids, sabemos que los padres de familia están preocupados por esto y les ofrecemos la tranquilidad de que el contenido al que tienen acceso sus niños es seguro. Entonces, curamos esa experiencia para que sea especial y divertida para los niños. Siempre garantizando los estándares de privacidad que Amazon ofrece hoy en día.

-Alexa es muy utilizada en ambientes de casa inteligente. Sin embargo, ¿qué tan usada es en dispositivos móviles?

--Justamente estamos diseñando la experiencia para que no necesites usar la app. Queremos que directamente con la voz se pueda utilizar toda la casa inteligente. De hecho, buscamos que se utilicen cada vez más las rutinas para que, incluso sin que los clientes hablen, se realicen acciones. Los clientes cada vez más están configurando rutinas para que a una cierta hora del día automáticamente se realicen acciones, por ejemplo.

"Con todo, la app de Alexa sigue siendo muy importante para realizar las configuraciones iniciales y para que sea un Hub de casa inteligente, pues ahí se concentran los dispositivos de diferentes marcas que funcionan en conjunto en una casa inteligente".

-¿Cómo ha sido la adopción de skills?

--Hemos trabajado durante estos cuatro años con diferentes desarrolladores para desarrollar skills [el equivalente de las apps de los teléfonos inteligentes, pero para utilizarse con Alexa] y más funcionalidades. La respuesta es muy positiva. Ya tenemos soluciones para los casos de uso más populares y para los más críticos. Lo que vemos en el futuro es que cada una de las marcas vayan desarrollando sus skills, así como lo hicieron para otros ecosistemas como son las apps de teléfonos.

"La comunidad de desarrolladores es muy importante. Alexa se está volviendo una figura central en los hogares mexicanos. Tenemos más de cuatro mil skills ya disponibles en México, algunas son de desarrolladores mexicanos y otras más son de desarrolladores internacionales cuyas skills están disponibles en muchos países.

"Hay desarrolladores que trabajan directamente con nosotros, por ejemplo recientemente la Lucha Libre AAA está utilizando a Alexa para poder promocionar su imagen. Para nosotros es importante tener estas opciones pues son parte de la cultura mexicana".

-Retomando esta parte de la cultura mexicana y considerando que estás a cargo de México, pero también del sector de habla hispana en los Estados Unidos, ¿qué diferencias hay entre las versiones de Alexa para estas dos regiones?

--El mercado hispano en Estados Unidos es una parte clave para nosotros como Amazon. Aproximadamente, 60 millones de personas hablan español en EU y esto sigue en crecimiento. Si bien la parte de origen mexicano es la mayor parte de ese porcentaje, buscamos que sea más basta la representación de los hispanos en Estados Unidos.

"Entonces, diseñamos una experiencia para ese mercado que es un poco menos mexicana. Así, nos preocupamos por tener mayor cantidad de terminología en el vocabulario de Alexa e, incluso, que la pronunciación sea ligeramente distinta, para que sea un español más neutro, por solo mencionar un par de ejemplos. Al contrario, en México buscamos que la experiencia se sienta súper nacional, con contenidos como Pasión Futbolera, que tiene un tinte bastante mexicano".

-¿Qué inversiones vienen para el futuro, veremos más Amazessions y ese tipo de propuestas?

--La música sigue siendo uno de los usos principales de Alexa. Entonces lo que queremos es darle más opciones a los clientes para que disfruten Alexa en su vida diaria. Así, por ejemplo, la experiencia de Amazessions [sesiones en video grabadas en vivo con los artistas más relevantes del momento] está diseñada para que se sienta que está dentro de tu casa, dentro de tu sala.

Ahí, los mismos artistas interactúan con ciertos dispositivos de casa inteligente. Entonces la idea es utilizar la plataforma de música -que es el caso de uso más popular para cualquier persona que compra un dispositivo Echo o utiliza Alexa- para decirles a los usuarios qué más pueden hacer. Seguiremos generando ese tipo de contenido exclusivo, relevante y actualizado. Seguiremos invirtiendo en eso.

-¿Cuál es el panorama futuro de los asistentes de voz?

--En la compañía somos muy abiertos en comunicar que vemos un futuro en que habrá diferentes servicios de voz. No creemos que vaya a haber un solo ganador. Consideramos que se dará un alto grado de compatibilidad. Eso es lo que los clientes van a pedir, porque quieren siempre tener opciones.

"Entonces, habrá ciertas funciones que harán que se prefieran ciertas marcas y otras características que harán que se busquen en productos de otras empresas. Por eso buscamos que Alexa tenga compatibilidad con algunos de los otros servicios que están disponibles.

"Esa es la razón por la que estamos trabajando en el Protocolo Matter. Ahí colaboramos con otras de las compañías grandes de servicios de voz. Con esto los clientes tendrán, en un futuro, la flexibilidad y compatibilidad de elegir al momento de comprar productos de casa inteligente".