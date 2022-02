Tras primera fase exitosa, ¿Qué sigue para vacuna mexicana "Patria"?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de martes, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informó que la vacuna antiCovid "Patria" promete generar inmunidad contra el Covid-19, luego de superar con éxito los primeros ensayos en los que el biológico fue probado en seres humanos, por lo que muy pronto podría convertirse en el próximo tratamiento aprobado, para uso de emergencia, en nuestro pais, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La fase uno consistió en realizar pruebas preclínicas en seres vivos, efectuadas con la intervención del Conacyt y Avimex, un laboratorio mexicano, especializado en farmacéutica veterinaria. Las pruebas se llevaron a cabo durante el 2020 y el 2021. A lo largo del proceso, la Cofepris, encargada de vigilar el proceso de fabricación de medicamentos y que estos no signifiquen efectos nocivos para la salud, verificó y certificó la fiabilidad de los resultados arrojados por el estudio mexicano.

"Los resultados científicos obtenidos son muy prometedores y sugieren que el desarrollo vacunal Patria es potencialmente seguro y protege contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19", señala en documento, publicado en la página del Conacyt.

A lo largo de los últimos dos años, científicas y científicos mexicanos se han dado a la tarea de diseñar un antígeno capaz de inhibir los síntomas generados por el virus del SARS-CoV-2, desencadenante de la enfermedad del Covid-19. A partir del 2020, los laboratorios de Avimex logaron la licencia de uso de la vacuna.

Posteriormente, se efectuó el desarrollo y evaluación de ensayos in vitro (fuera del cuerpo) en candidatos vacunales de especie animal. Más tarde, en 2021, "Patria" alcanzó la licencia sanitaria que consiste en una autorización, otorgada tras cumplir las condiciones sanitarias demandadas por la comisión sanitaria. Este cumplimiento permitió que el estudio clínico en humanos se ejecutará, y, para el cual, se abrió una convocatoria pública a finales del otoño pasado.

En la actualidad, se abrió una nueva convocatoria, esta vez se probará el preparado para medir la fiabilidad de una dosis de refuerzo. El perfil de las voluntarias y los voluntarios requerirá, necesariamente, que cuenten con la pauta de vacunación completa, es decir, las dos de las vacunas disponibles contra el coronavirus.

---¿Qué requisitos necesito para participar en la fase dos de la vacuna "Patria"?

De acuerdo al Conacyt, entre los requerimientos para formar parte del próximo ensayo clínico será vital residir en la Ciudad de México, tener más de 18 años, haber recibido una última dosis de las vacunas antiCovid, como mínimo hace cuatro meses, no haber enfermado de ninguna enfermedad respiratoria, al menos en los últimos 21 días, contar con un estado general de salud estable, así como no formar parte de otro estudio de investigación sanitaria.

El consejo nacional insta a la población mexicana, que cumpla con los requisitos anteriores, a registrarse en el siguiente link: https://encuestas.conacyt.mx/index.php/831584