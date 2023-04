Truco de WhatsApp para ver los mensajes eliminados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- WhatsApp es una de las aplicaciones que más se ha reinventado, ante múltiples funciones que se han adherido y que han permitido la reestructuración de su operación, un ejemplo de ello, es la opción de eliminar mensajes para que desaparezcan del chat.

Pero lo que para muchos usuarios representa una gran herramienta para eliminar el rastro de un mensaje enviado a un destinatario erróneo o del que nos arrepentimos, para otros significa una gran incógnita, todo depende de que lado de la balanza te encuentres.

Hoy le mostraremos a uno de estos polos que no todo está perdido y que localizar el rastro de lo que dejo un mensaje eliminado en WhatsApp es posible con este truquito, fácil y sencillo; úsalo con sabiduría.

¿Para qué recuperar un mensaje eliminado?

Las razones por las que este truco te puede ser útil son diversas y pueden caer en subjetividades dependiendo del contexto de cada usuario, lo único certero, es que esta información en algún momento puede ser de gran utilidad.

Si eres de ese porcentaje de usuarios que al leer esta información te preguntas ¿para qué podría utilizarlo?, te recomendamos guardarlo, en algún momento la vida te presentará la oportunidad para sacarle provecho y eliminar las dudas que puede generar un mensaje eliminado.

En caso de que seas de ese otro porcentaje que en ese momento se cuestiona porque no le llegó esta información antes, este es una señal para que esa situación no te vuelva a pasar, así que checa la siguiente información.

¿Cómo recuperar un mensaje eliminado de WhatsApp?

Primero aclaremos algunos puntos: no se trata de un truco que va a recuperar el mensaje que tu interlocutor ha eliminado en el chat, sino de una opción que activará un apartado en donde podrás leer el contenido del texto que fue eliminado; por otro lado, esta configuración solo está disponible en Android.

Ahora sí, veamos cuáles son los pasos a seguir para abrir la caja de pandora de WhatsApp (toma en cuenta que los pasos pueden variar dependiendo del modelo de tu teléfono):

Con estos pasos activarás el apartado en donde podrás leer los mensajes que tu interlocutor ha eliminado, ahora te explicamos los pasos a seguir para ver los mensajes que han sido eliminados.

En cuanto te aparezca que han eliminado mensajes, dirígete a los ajustes de tu celular.

Nuevamente, abre el apartado de notificaciones, selecciona "Ajustes avanzados".

Abre "Historial de notificaciones", en este apartado podrás leer los mensajes que fueron eliminados.

Si eres iOS o consideras este truquito no lleno tus expectativas, debes saber que existen aplicaciones que prometen recuperar los mensajes que han sido eliminados en WhatsApp, desde luego, cada una tiene sus pros, contras y su propia ruta de acción con ciertas configuraciones, un ejemplo de ello es la app Tenorshare UltData (en iOS) o UltData app (para Android).