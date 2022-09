Truco para ver los estados viejos de tus contactos de WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas y utilizadas en el mundo, pues resulta muy efectivo el uso del servicio de mensajería que ofrece. Pero tiene algunos trucos que no todos conocen, por ejemplo, la posibilidad de poder ver los estados viejos de tus contactos.

El equipo de Meta se esfuerza por mejorar la manera en que se mandan mensajes y documentos multimedia con cada actualización que entrega a la comunidad. Y algunas funciones que se han implementado han sido adaptadas tan bien por los usuarios que resultan ser casi imprescindibles en el momento en el que se está dentro de la aplicación. Una de ellas, es la famosa ventana de Estados.

Comprender cómo funcionan los estados en WhatsApp es sencillo. Solo basta saber que cualquier persona puede subir una imagen, video o texto que estará disponible en la pantalla de Estados de otros contactos durante las próximas 24 horas.

Es decir, después de un día, el contenido se eliminará de la plataforma. Sin embargo, existe una manera de guardar cualquier publicación de los estados para volver a verla incluso después de que haya desaparecido. Conoce el truco para guardar y ver los estados viejos de tus contactos de WhatsApp.

---Guardar los Estados de WhatsApp es más sencillo de lo que parece

Es importante saber que, aunque desaparezcan, existe un lugar en el celular donde se almacenan los estados, por lo menos de manera temporal, y esa es la clave para sacar provecho de esta función.

Lo primero que hay que mencionar es que para poder recuperar un estado, este tuvo que ser visualizado, es decir, no se guardan todos los que comparten tus contactos, solo los que abriste.

También es importante señalar que, aunque existen aplicaciones de terceros que te pueden auxiliar en esta tarea, lo recomendable es no descargar nada, ya que, en primer lugar, para realizar este truco solo se necesitas dirigirte a la carpeta de archivos del dispositivo, y, en segundo lugar, evitarás problemas de seguridad.

Ahora sí vamos con los pasos:

Debes aprender la ruta donde se encuentran los archivos de tu smartphone. Para ello debes abrir el administrador de documentos almacenados en la memoria interna e ir a la carpeta dedicada a WhatsApp.

Un paso importante que debes realizar para que este truco funcione es ir a la parte de ajustes, para dirigirte a la opción de visualizar archivos ocultos, ya que solo de esta manera se podrá ver la carpeta a la que se quiere llegar.

La ruta podría variar de acuerdo al dispositivo que se esté usando. Sin embargo, para acceder a los estados viejos de tus contactos se debe ir a la carpeta que tiene como nombre WhatsApp, luego abrir Media para visualizar posteriormente un apartado llamado .Status.

Luego de encontrar la carpeta podrás ver los estados y guardar los que desees, con esto estarán listos y disponibles para visualizar en la parte de Galería del teléfono cada vez que quieras.

No obstante cabe aclarar que el almacenamiento de los estados en la carpeta también es temporal, así que solamente tendrás un lapso de tiempo para guardar cualquier contenido.