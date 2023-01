Trucos para sacarle todo el provecho a Spotify

A-AA+

Entrar a la aplicación de Spotify, seleccionar una playlist, querer reproducirla de manera aleatoria pero darse cuenta que se están escuchando las mismas canciones y en el mismo orden es una situación bastante común que les sucede a los usuarios, por lo que hoy, en Tech Bit, describiremos algunos trucos para sacarle todo el provecho a esta app.

Como todas aquellas aplicaciones que constantemente se actualizan para darle el mejor servicio a sus usuarios, Spotify acaba de adaptarse a la nueva versión de Android 13, y aunque algunos detalles de la app han mejorado, otros siguen teniendo pequeños problemas, tal es el caso de que la reproducción aleatoria lanza las mismas canciones y en el mismo orden la mayoría de veces. A menos que conozcas este tip.

Truco para la reproducción aleatoria en Spotify

Como es bien sabido, Spotify te da la posibilidad de reproducir una playlist, desde tu teléfono celular, ya sea en el orden en que vienen enlistadas las canciones, o bien, de manera aleatoria. No obstante, en esta segunda opción es común que se reproduzca lo mismo varias veces.

Dicho efecto se debe a que, páginas especializadas en tecnología aseguran que Spotify trabaja con un algoritmo que usa las mismas canciones para reproducirlas una detrás de otra en repetidas ocasiones, todo a través de los datos almacenados en la memoria caché del dispositivo móvil, los cuales, para ahorrar almacenamiento, solo guardan algunas melodías de todo el repertorio.

Es por ello que si lo que se busca en un celular con sistema operativo Android es escuchar las playlist y que en verdad sea de manera aleatoria, existe un truco en donde lo único que se debe de hacer es dirigirse a la herramienta de "Ajustes", buscar el apartado de "Aplicaciones", encontrar "Spotify" y seleccionar la opción de "Almacenamiento", una vez dentro solo es necesario borrar "Datos Caché".

Con este sencillo truco, los usuarios pueden hacer que sus playlist tengan una mejor variedad de canciones cuando decidan reproducirlas de manera aleatoria, de tal manera que no se escuchen en el mismo orden. Además, se recomienda hacer esta configuración frecuentemente para que no vuelva a suceder lo mismo con la app pues los datos se siguen almacenando.

Trucos para las playlist de Spotify

Otra de las formas en que se le puede dar un giro a las playlist de Spotify es si la aplicación se abre a través de una computadora, pues existe la posibilidad de que el usuario pueda modificar el orden de las canciones de manera que más le convenga, desde el personalizado, hasta hacerlo por título, por artista o por álbum.

De la misma manera, también hay un apartado dentro de las playlist que marcan el tiempo de duración de cada canción y el orden se puede modificar para escuchar, ya sea de la más corta a la más larga o viceversa, de la que dure más a la que dure menos.

Cabe señalar que si la playlist es creada por el propio usuario, también existe la posibilidad de hacerla colaborativa e invitar a las personas que desee a formar parte de ella para alimentarla con más contenido.