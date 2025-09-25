logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México

Fotogalería

Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Trump firma acuerdo para venta de TikTok en EEUU con aprobación de China

El respaldo de Xi Jinping a la venta de TikTok en EEUU marca un hito en las negociaciones

Por AP

Septiembre 25, 2025 04:11 p.m.
A
Trump firma acuerdo para venta de TikTok en EEUU con aprobación de China

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que declara que un acuerdo propuesto que permitiría a TikTok continuar operando en Estados Unidos será una venta calificada que cumple con las preocupaciones de seguridad nacional establecidas por la ley.

El año pasado, el entonces presidente Joe Biden promulgó una ley que exigía que ByteDance, de China, vendiera los activos de TikTok a una empresa estadounidense a principios de este año o se prohibiría su operación a nivel nacional, pero Trump ha firmado repetidamente órdenes que han permitido que TikTok siga operando en Estados Unidos mientras su gobierno intenta llegar a un acuerdo para la venta de la empresa de redes sociales.

Aún se desconoce mucho sobre el arreglo real, pero Trump dijo que el presidente chino Xi Jinping "nos dio luz verde" para proceder con el acuerdo. Cualquier cambio importante en la popular plataforma de videos podría tener un gran impacto en cómo los estadounidenses, especialmente los adultos jóvenes y adolescentes, consumen información en línea.

Aproximadamente el 43% de los adultos en Estados Unidos menores de 30 años dicen que obtienen regularmente noticias de TikTok, más que de cualquier otra aplicación de redes sociales, incluidas YouTube, Facebook e Instagram, según un informe del Centro de Investigación Pew publicado el jueves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump firma acuerdo para venta de TikTok en EEUU con aprobación de China
Trump firma acuerdo para venta de TikTok en EEUU con aprobación de China

Trump firma acuerdo para venta de TikTok en EEUU con aprobación de China

SLP

AP

El respaldo de Xi Jinping a la venta de TikTok en EEUU marca un hito en las negociaciones

¿Cómo proteger tus datos de un hackeo?
¿Cómo proteger tus datos de un hackeo?

¿Cómo proteger tus datos de un "hackeo"?

SLP

El Universal

Ante la filtración de datos sensibles, conoce las medidas de ciberseguridad para proteger tu información personal y evitar hackeos.

Alphabet respalda la libertad de expresión en YouTube tras levantar restricciones
Alphabet respalda la libertad de expresión en YouTube tras levantar restricciones

Alphabet respalda la libertad de expresión en YouTube tras levantar restricciones

SLP

AP

Alphabet, empresa matriz de YouTube, levanta restricciones por desinformación sobre COVID-19 y elecciones en respuesta a presiones.

La luciérnaga que inmortaliza a Julieta Fierro en la ciencia mexicana
La luciérnaga que inmortaliza a Julieta Fierro en la ciencia mexicana

La luciérnaga que inmortaliza a Julieta Fierro en la ciencia mexicana

SLP

El Universal

La Pyropyga julietafierroae, descubierta en México, simboliza la conexión entre ciencia y naturaleza.