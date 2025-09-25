logo pulso
Alcaldesa de Zaragoza asegura que dona 50% de su sueldo

También señaló que no ha pensado en disminuir su salario de 96 mil pesos

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 25, 2025 03:03 p.m.
A
Amada Zavala / Foto: Archivo

Amada Zavala / Foto: Archivo

La presidenta municipal de Zaragoza, Amada Zavala, confirmó que su salario y el de las y los integrantes del Cabildo se mantienen igual que en administraciones anteriores. Actualmente, la alcaldesa recibe 96 mil 086 pesos mensuales, mientras que síndicos y regidores perciben 42 mil 700 pesos.

Según datos de Ciudadanos Observando, Zaragoza cuenta con 27 mil 386 habitantes, lo que representa un ingreso aproximado de 3.50 pesos por habitante para la presidenta municipal.

La organización civil explicó que Zaragoza es un ayuntamiento opaco que no publica las percepciones en la Plataforma Estatal de Transparencia. "Tampoco entregó la información a nuestra solicitud de información por lo que el dato se obtuvo del tabulador oficial de sueldos", compartieron. 

Amada Zavala aseguró que destina la mitad de su salario a apoyar a personas de bajos recursos, especialmente en comunidades con marginación, incluyendo necesidades como medicamentos y pagos de créditos.

"Lo que pasa es que de mi sueldo yo siempre estoy aportando el 50%, ahora si veo a las personas de bajos recursos, ya no es en medicamentos, no pagando sobre un crédito y en algunas otras necesidades, sobre todo en las comunidades donde hay marginación", declaró. 

En materia de transparencia, la edil señaló que la información sobre sueldos, obras y apoyos está disponible en la página de transparencia del ayuntamiento y justificó que los recursos recibidos este año fueron hasta un 10% menores que en administraciones anteriores.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2024, el 37.1% de la población vive en pobreza y 4.9% en pobreza extrema. A pesar de estas cifras, Zavala defendió su salario de 96 mil pesos, que tras descuentos se reduce a aproximadamente 72 mil, afirmando que la mitad de este monto se destina a programas de apoyo a la población más necesitada. 

Sin embargo, ante la pregunta de si consideraría disminuir su salario o el de los regidores para compensar los recortes presupuestales, respondió que no lo ha contemplado. "Les sigo honesta, ni siquiera lo he pensado. No lo he pensado, porque les digo, yo no modifiqué salarios. Los salarios ya están, pero es muy buena idea", concluyó. 

