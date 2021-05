Twitch advierte a usuarios que están violando derechos de autor

Un problema común cuando se trata de transmisiones en redes sociales son los derechos de autor. Aunque en la mayoría de los casos se hace de manera inocente, lo cierto es que los usuarios cometen una falta cuando están en un Live y se escucha cierta música de fondo o utilizan determinada canción para darle más atractivo a sus videos. El problema es que no cuentan con los derechos de autor y Twitch les está advirtiendo que están violando las normas.

De acuerdo con el medio "Engadget", en un correo electrónico compartido por el consultor de deportes electrónicos Rod Breslau, la compañía advierte que recientemente recibió un lote de aproximadamente mil avisos de eliminación debido a la violación de la DMCA (Ley de Derechos de Autor de la Era Digital).

Todas las afirmaciones involucran transmisiones archivadas, y la mayoría presenta a usuarios que están escuchando música de fondo mientras juegan o hablan con sus espectadores. En el mismo mensaje, Twitch dice que cree que los editores utilizaron herramientas automatizadas para generar las solicitudes, lo que les hace pensar que pronto les llegarán muchas más quejas de este tipo.

"Recientemente recibimos un lote de notificaciones de eliminación de DMCA con aproximadamente mil reclamos individuales de editores de música. Todos los reclamos son en contra de VOD (video bajo demanda) y la gran mayoría de reclamos se dirigen a transmisiones en donde se escucha música de fondo mientras un usuario juega videojuegos. Queremos asegurarnos de que nuestra comunidad de creadores sepa que la única forma de protegerse de las notificaciones de DMCA es no transmitir música u otro material con derechos de autor para los que no tienen derechos", dijo Twitch.

No es la primera vez que la plataforma se enfrenta a este tipo de quejas, desde el verano pasado la compañía dio a conocer que había visto una afluencia repentina de peticiones de eliminación de cierto contenido. Al igual que con este último episodio, en la mayoría de los casos estaban involucrados clips que han estado en el sitio web durante varios años.

Twitch ha intentado solucionar el problema primero ampliando la cantidad de canciones gratuitas que ofrece a los streamers. Luego publicó un llamado pidiendo explícitamente no usar música con derechos de autor. No obstante los usuarios continúan infringiendo la norma.

Una nueva categoría

Más allá del tema de la música y los derechos de autor Twitch ha buscado la manera de permitir a sus usuarios expresarse libremente pero respetando las reglas.

Luego de que se pusieran de moda las transmisiones en donde se ve a los usuarios en traje de baño desde albercas, jacuzzis y playas, la compañía decidió crear una nueva categoría, en especial porque estos canales suelen presentar mujeres que después se enfrentan al sexismo y al acoso.

Twitch explicó que bajo sus pautas comunitarias los streamers pueden aparecer ante la cámara en traje de baño en "situaciones contextualmente apropiadas", como cuando están en una playa, en un festival o en un jacuzzi. El problema fue que algunas personas sienten que los involucrados de alguna manera están eludiendo las reglas y, por lo tanto, han denunciado sus canales.

Debido a lo anterior es que dejó de mostrar anuncios en algunos de los canales más populares por considerar que no eran aptos para captar publicidad. Posteriormente se disculpó por ello y aclaró que si bien no iba a cambiar sus reglas "nadie merece ser acosado por el contenido que elige transmitir", sí consideraba necesario agrupar los videos en una misma categoría.

Es así que, en los próximos meses, Twitch planea actualizar sus políticas sobre contenido sexualmente sugerente. Mientras tanto, señala que la nueva sección no es una solución permanente, pero sí facilitará que las personas eviten, o busquen, específicamente esas transmisiones, mientras les da a las marcas más control sobre dónde aparecen sus anuncios en la plataforma.