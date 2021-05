Twitch elimina anuncios en popular cuenta, su contenido no es apto

Twitch es una de las plataformas que ganó más popularidad durante la pandemia. Aunque se puede encontrar contenido de diversas temáticas, se convirtió en la preferida de los gamers que la utilizan para transmitir sus partidas. Es el caso de Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, una de las más populares en cuya cuenta dejó de mostrarse publicidad debido a que sus transmisiones "no son aptas para los anunciantes".

Siragusa es conocida por transmitir sus partidas chateando y jugando mientras usa trajes de baño. Es muy popular, cuenta con más de 20 mil suscriptores, lo que la coloca entre los 20 mejores del sitio, según TwitchTracker. Sin embargo, ha sido objeto de críticas debido a su apariencia, incluidos los ataques sexistas de los usuarios que argumentan que el éxito de algunas mujeres en la plataforma es inmerecido o ilegítimo.

A la polémica se acaba de sumar la prohibición de publicidad. La situación se presenta meses después de que se extendiera una tendencia en el sitio en la cual los creadores se muestran en jacuzzis o piscinas inflables. Siragusa ha contribuido a ello transmitiendo desde lo que parece ser una pequeña piscina de plástico instalada dentro de su casa.

No se sabe bien por qué Twitch revocó la capacidad de Siragusa para publicar anuncios, un castigo que el sitio nunca había aplicado antes, de acuerdo con el sitio especializado en videojuegos Kotaku. Eso es precisamente lo que hace que esta situación sea tan preocupante para los streamers: Twitch tiene un conjunto explícito de reglas que los streamers deben seguir para evitar una prohibición, pero no hay reglas específicas sobre quién puede y quién no puede recibir publicidad. Además, Twitch permite que aparezcan streamers en trajes de baño.

Siragusa dijo en Twitter que se comunicó con Twitch después de descubrir que había perdido ingresos por publicidad y ayer le dijeron que la habían "suspendido indefinidamente" para publicar anuncios. "Este es un precedente ALARMANTE", escribió, diciendo que no se comunicaron pautas sobre por qué se revocaron sus privilegios publicitarios. "No existe una política conocida sobre los resultados de un transmisor en esta lista negra", dijo.

Las reglas en Twitch

Si bien el caso de Siragusa es peculiar pues aún no se conoce la postura oficial de la compañía, sí podemos compartirte parte de sus reglas actuales para que no tengas problemas con tus transmisiones.

Desde inicio de año la compañía comenzó a implementar su Política de conducta de odio y acoso para proteger de mejor manera a su comunidad, en ese sentido, la plataforma, en algunos casos graves donde haya evidencia comprobable disponible, señala que puede tomar medidas en contra de los usuarios que en redes sociales u otros servicios en línea, e incluso fuera de internet, presenten actor de odio dirigidas a miembros de la comunidad de Twitch.

Algunas de las conductas que no tolera la plataforma son: extremismo violento, actividades terroristas, amenazas explícitas, pertenecer a un grupo de odio, realizar o actuar como cómplice de actividades sexuales no consentidas, explotación sexual de menores, acciones que pondrían en riesgo directa y explícitamente la seguridad física de la comunidad de Twitch.

Twitch dijo además que, con el fin de ser lo más eficientes posible en estas situaciones, han involucrado a un reconocido socio de investigaciones externo como apoyo para su equipo interno en caso de que sean necesarias indagar sobre algún usuario en específico.

Si quieres denunciar conductas indebidas y ofensivas fuera del servicio en las categorías mencionadas cometidas por un miembro de la comunidad de Twitch puedes escribir un correo electrónico a OSIT@twitch.tv. La compañía dijo que cualquier información que se envíe a esa dirección se tratará como confidencial.

Y, para señalar otros tipos de conductas dañinas o indebidas que sucedan en Twitch, la mejor medida es presentar un informe detallado a través de la herramienta de denuncias de Twitch para que un miembro de su equipo de Seguridad la revise.

Finalmente señalaron que también suspenderán las cuentas que envíen grandes cantidades de denuncias frívolas o alienten a otros a que envíen denuncias falsas.