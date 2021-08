Twitter anuncia en México nuevo proceso de apelación

En los últimos años, y tras varios casos controvertidos, las redes sociales han endurecido sus políticas con respecto al contenido que consideran inapropiado. Sin embargo, en ocasiones los usuarios consideran que la manera en que fue tratada su cuenta o publicación es exagerada o injusta. Para esos casos, cada plataforma cuenta con su propio proceso de apelación. Y ahora Twitter quiere hacerlo más fácil con la introducción de una nueva alternativa que está siendo probada en México.

Pensando en los usuarios que sienten que han sido castigados injustamente por los algoritmos de identificación visual de Twitter, la compañía ha dado a conocer un nuevo proceso de apelación actualizado para poder aclarar los casos de violaciones sensibles.

El proceso, dijo la plataforma a través de su cuenta de soporte oficial, proporcionará una opción más directa de actuar para poder aclarar el estado de un tweet, lo que ayudará a los usuarios a obtener una respuesta más rápida en caso de que su contenido haya sido etiquetado por error.

La prueba inicial del nuevo proceso de apelaciones estará disponible solo para un pequeño grupo de usuarios en México, Estados Unidos y Japón, siendo estos dos últimos los mercados de usuarios más grandes de Twitter.

En el tweet se lee: "A partir de hoy, probaremos una nueva forma de apelación si consideras que tu tweet ha sido etiquetado por error, por incluir contenido multimedia de carácter delicado. Este proceso de apelación lo probaremos primero con un pequeño grupo en México, EUA y Japón. Si formas parte del experimento y todavía no configuras tu contenido multimedia como de carácter delicado, puedes apelar desde el propio Tweet (en web) o notificación de la etiqueta. Tus comentarios nos ayudarán a construir un proceso más justo y transparente".

--La necesidad de esta herramienta

La razón de esta nueva herramienta es que los procesos de reconocimiento de imágenes de Twitter han sido la causa de varios incidentes de clasificación errónea. Como ejemplo de ello, el mes pasado, la plataforma fue atacada después de que una imagen de un veterano del ejército con serias quemaduras, quien estaba saludando a la bandera mientras utilizaba su uniforme en conmemoración del 4 de julio, fuera marcada por incluir 'contenido potencialmente sensible'.

Y es que si bien para poder identificar a tiempo el contenido que podría violar sus políticas de publicación, Twitter, al igual que otras plataformas necesitan de tecnologías como la Inteligencia Artificial, (IA) para limitar la distribución de publicaciones dañinas de la manera más rápida y automática, lo cierto es que se están dando muchos falsos positivos.

Aun así hay que destacar las mejoras. En su Informe de transparencia más reciente, la compañía informó que las impresiones en tweets infractores, es decir aquellos que rompen sus reglas por cualquier motivo, representaron menos del 0.1% de todas las impresiones totales, y que sus herramientas de identificación con IA ayudaron a limitar significativamente la exposición.

No obstante Twitter también informó un aumento del 322% en el número de violaciones de su política de medios sensibles y un aumento del 194% en el número de cuentas procesadas por desnudez no consensuada. Lo que significa que la plataforma tiene que seguir confiando en sus sistemas si quiere evitar que cierto contenido llegue a ser visible para millones de personas.

Precisamente por eso que ahora está mejorando su proceso de apelación que, además podría significar que continúe optimizando sus sistemas de detección, al mismo tiempo que atiende a los usuarios que han sido penalizados por error.

Esta nueva actualización está en línea con el cambio más amplio de Twitter orientado a ofrecer mayor protecciones para los usuarios. De hecho, sobre la nueva opción de apelación la compañía señaló que tiene la intención es ayudar a construir un proceso más justo y transparente.