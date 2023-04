Twitter Blue ahora ofrece negritas, cursivas y tuits más largos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Los usuarios de Twitter Blue ahora pueden escribir tuits de hasta 10,000 caracteres y también tienen la capacidad de dar formato a sus ideas con negritas y cursivas.

Este cambio se produce apenas unas semanas después de que el límite de caracteres se incrementara de 280 a 4000 en febrero. Estas actualizaciones parecen ser un esfuerzo de Twitter para competir con plataformas de boletines como Substack.

Esta no es la primera vez que Twitter presenta funciones de escritura de formato largo. Bajo su liderazgo anterior, la plataforma estaba probando una función llamada "Notas" para escritores y también había adquirido la firma de boletines Revue en 2021, que competía con Substack. Sin embargo, ambos programas fueron desechados más tarde por Musk.

Nuevos cambios en Twitter

Twitter está decidido a competir con servicios como Substack y ha dejado claro sus intenciones. Recientemente, la compañía renombró su función "Super Follows" a "Suscripciones".

Esta función permite a los usuarios suscribirse a cuentas individuales y acceder a contenido exclusivo. Twitter ha promocionado esta función junto con el nuevo límite de caracteres y las opciones de formato, como una manera para que los creadores obtengan ingresos directamente a través de la plataforma.

Musk también prometió que Twitter no aceptaría ningún dinero que los creadores ganen a través de suscripciones durante los próximos doce meses. La monetización a través de Suscripciones actualmente solo está disponible para usuarios en los Estados Unidos.

En lugar de socavar las plataformas rivales, Twitter está tratando de atraer a los creadores mediante la introducción de nuevas herramientas, y condiciones de monetización atractivas.

La semana pasada, Twitter comenzó a bloquear la capacidad de los usuarios de Substack de incrustar tuits en sus historias. Además, bloqueó casi todas las interacciones con tuits que contenían enlaces a Substack, marcándolos como "potencialmente spam o inseguros".

Unos días después, Twitter revirtió su limitación, mientras que Substack introdujo una nueva función llamada "Notas" que incluye elementos similares a los de Twitter en su servicio.

Usuarios renuentes a cambios en Twitter

Twitter tiene una tarea difícil si quiere superar su reputación como una plataforma para publicar contenido corto. Aunque algunos creadores han mostrado interés en las nuevas funciones de formato largo, muchos usuarios de Twitter parecen no estar interesados en leer más allá de los fragmentos de texto en la plataforma.

Los datos dados por el sitio web The Information, también indican que Twitter Blue está luchando por atraer suscriptores, y se estima que el servicio tiene alrededor de 290,000 suscriptores globales: es decir, solo el 0.1 por ciento de los aproximadamente 250 millones de usuarios activos diarios informados por Twitter el año pasado.