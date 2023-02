Twitter Blue comienza a llegar a México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- La nueva suscripción de pago mensual de Twitter "Twitter Blue", la cual agrega una marca de verificación azul a la cuenta de los usuarios, además de brindar acceso anticipado a nuevas funciones Premium, ha sido uno de los servicios que Elon Musk, nuevo dueño de Twitter, señaló que tendría actualizaciones.

---Twitter Blue prepara su llegada a México

Desde que se dio el anuncio de la actualización a Twitter Blue en noviembre del año pasado, algunos sitios informativos señaron que el servicio podría llegar América Latina y Europa antes del segundo trimestre de 2022.

Sin embargo, recientemente algunos usuarios de Twitter México y España han señalado que Twitter comenzó a desplegar una notificación en las que se señala que la suscripción "Twitter Blue", se encuentra lista para llegar a las señaladas regiones.

Según el anuncio, "los suscriptores de Blue que tengan un número de teléfono verificado recibirán una marca de verificación azul una vez que sean aprobados".

De igual manera, en dicha notificación se señala que los usuarios verificados "tendrán prioridad, lo que ayuda a combatir el fraude y el spam", además de que podrán "ver 50% menos anuncios en la cronología de inicio".

---Otro de los beneficios de pagar por este servicio es el de "publicar videos más largos en Twitter"

Cabe decir que, a pesar de que algunos usuarios ya han recibido la notificación del servicio de Twitter Blue, la red social no dado una fecha oficial para su llegada a México y, por ende, todavía no hay dónde suscribirse.

Asimismo, "actualmente están disponibles nuevas suscripciones a Twitter Blue en la Web, iOS y Android, solo en EU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y el Reino Unido, con planes de expansión. No todas las funciones están disponibles en todas las plataformas. Las cuentas de Twitter recién creadas no podrán suscribirse a Twitter Blue durante 90 días. Twitter puede imponer períodos de espera para las cuentas nuevas sin previo aviso", indica la red social en su centro de ayuda.

---Requisitos para tener Twitter Blue

Los requisitos para poder contratar este servicio en las regiones donde ya está disponible son:

Solo las cuentas de Twitter creadas hace más de 90 días pueden registrarse en Twitter Blue.

Todos los suscriptores de Twitter Blue necesitarán confirmar su número de teléfono como parte del registro.

Tu cuenta debe tener un nombre visible y una foto de perfil.

Tu cuenta debe haber estado activa durante los 30 días anteriores para poder suscribirte a Twitter Blue.

Tu cuenta no debe tener cambios recientes en tu foto de perfil, nombre visible o nombre de usuario (@Nombredeusuario).

Tu cuenta no debe tener signos de ser engañosa.

Tu cuenta no debe tener signos de participar en la manipulación de la plataforma y spam.

La marca de verificación aparecerá una vez que el equipo de Twitter revise tu cuenta suscrita a Twitter Blue para verificar si cumple con los requisitos.

Asimismo, de acuerdo con los Términos de servicio de Twitter, Twitter podría eliminar la marca de verificación de una cuenta en cualquier momento y sin previo aviso.

---¿Qué es Twitter Blue?

Twitter Blue es un servicio de suscripción Premium de Twitter, con el que se puede acceder a funciones personalizadas bajo un cargo mensual.

Dicho servicio fue lanzado al mercado en 2021 como parte de los esfuerzos de la plataforma para recuperar a diversos usuarios que había perdido ante el surgimiento de otras aplicaciones como Instagram o TikTok, aunque con resultados poco alentadores.