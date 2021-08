Twitter cambió su fuente con un tipo de letra que ha patentado

Las plataformas de internet siempre están buscando la manera de ser más útiles y atractivas para los usuarios. Ya sea través de nuevas funciones, políticas, herramientas o diseño, las redes sociales quieren atraer y retener a los usuarios. En ese sentido Twitter acaba de cambiar su fuente con un tipo letra que ha patentado y las reacciones son variadas.

Si ya entraste a Twitter el día de hoy seguramente al desplazarte por la línea de tiempo has notado que se ve un poco diferente. Y eso se debe a que la plataforma ha comenzado a implementar algunos ajustes de diseño tanto en su versión de escritorio como en su aplicación móvil.

La cuenta de diseño de la compañía detalló todo sobre la nueva apariencia en un hilo que publicó hoy. En este explica que Chirp es el primer tipo de letra patentada de Twitter y que fue diseñado con la intención de poder alinear el texto de los tweets escritos en idiomas occidentales con el lado izquierdo de la interfaz. Es decir que básicamente la nueva fuente está pensada para facilitar la lectura del contenido a medida que los usuarios se desplazan por su línea de tiempo.

"Chirp logra el equilibrio entre desordenado y agudo para amplificar la diversión y la irreverencia de un tweet, pero también puede llevar el peso de la seriedad cuando es necesario", dijo Twitter en una publicación de blog.

Hay que decir que la compañía ya había lanzado esta fuente en enero pasado pero solo la utilizaba en elementos como materiales promocionales y gráficos, es decir que no era la letra que se veía en el feed o al navegar por la aplicación. En ese entonces Derrit DeRouen, director creativo de la compañía, dijo que era su "deseo personal" hacer de Chirp la letra principal. Y ahora es que la está implementado de manera global. Aunque hay que decir que no todos están viendo la nueva apariencia, será cuestión de días para que la encuentren.

Algo divertido que puedes hacer con esta actualización es tuitear el logo de Twitter si escribes [CHIRPBIRDICON] en el cuadro de redacción de tweets. Eso significa "chirrido", "pájaro" e "icono", todos combinados en una palabra, y tiene que estar en mayúsculas para que aparezca el icono.

--Más cambios

Por otra parte, Twitter también modificó el uso del color. Dice que hizo todo lo posible para usar menos azul y aumentar el contraste para que tanto los íconos de uso frecuente como el contenido visual y las imágenes se destaquen.

Uno de los cambios que está emocionando a muchos es que ahora ofrecerá una opción de personalización. La red de microblogging anunció que planea lanzar paletas de colores adicionales pronto. "Este es solo el comienzo de más actualizaciones visuales a medida que Twitter se centra más en ti y en lo que tienes que decir", dijo la compañía.

De hecho, quienes ya tienen acceso a la versión de paga de la plataforma, Twitter Blue ya pueden modificar los colores de la aplicación y cambiar la apariencia del icono de la aplicación, aunque el servicio solo está disponible para iOS en Canadá y Australia en este momento.

Más allá del rediseño, la compañía también está implementando una función en la aplicación Spaces que permite a los usuarios cambiar cómo suena su voz cuando hablan durante una presentación.

La razón de esta herramienta, dijo la compañía es que: "sabemos que las personas a menudo se sienten incómodas con el sonido de su propia voz. Darle a la gente efectos divertidos y útiles podría reducir el umbral".