Twitter está fallando, reportan usuarios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Los usuarios de Twitter reportan fallas en esta plataforma desde el mediodía de este sábado. Al parecer, los problemas son a nivel global, aunque hasta el momento la plataforma no se ha pronunciado al respecto.

Algunas fallas por las que la aplicación se vuelve más lenta o tiene problemas para cargar se deben al móvil del usuario, puede ser porque la memoria del equipo se encuentra saturada, o debido a una falta de actualización de la app, por falta de señal o por hacer uso de un internet muy lento.

Sin embargo, no siempre se trata de lo anterior, sino que los problemas también pueden venir desde la aplicación, como es el caso.

De acuerdo con un artículo publicado en EstáFallandoMX, la red social de microblogging que permite a sus usuarios seguir a personas o empresas, tiene problemas desde las 8:20 horas.

El 48% de los usuarios lo reportó como sitio caído, el 28 por ciento como errores y un 24 por ciento en el inicio de sesión.

Según el mapa de fallos es a nivel mundial, pero los más afectados son México, Sydney, Australia, París, Inglaterra, New York, Chicago, Los Ángeles, Madrid, Brasil, por mencionar algunos.