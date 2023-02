Twitter pone límites diarios a posteos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles Twitter comenzó a poner límites a la frecuencia de los tuits que puede enviar una persona o una cuenta, por lo que varios usuarios ya han reportado que están recibiendo un mensaje de error sobre la superación del "límite diario para enviar tuits".

Twitter actualmente está poniendo límites a la cantidad de mensajes directos y tuits que un usuario puede enviar al día, de acuerdo con la información señalada en el sitio del Centro de ayuda de Twitter.

Dicho sitio menciona que el límite diario de tuits es de dos mil 400, pero "el límite de actualización diaria se divide en límites más pequeños para intervalos de media hora". En este sentido, los retuits también cuentan para dicho límite.

De acuerdo con la red social, "los límites sirven para aliviar la carga de la infraestructura de Twitter y reducir el tiempo de interrupción del servicio y las páginas de error. Por cuestiones de estabilidad, establecimos algunos límites para las siguientes acciones que se pueden realizar en las cuentas".

Estos límites incluyen las acciones de todos los dispositivos, como la web, el móvil, el teléfono, la API, etc. Se hace un seguimiento de las solicitudes de la API de aplicaciones de terceros a partir del límite de API por hora. Por consiguiente, las personas que usen varias aplicaciones de terceros en su cuenta alcanzarán el límite de API de forma más rápida.

No está claro de inmediato cuántos tuits se permiten dentro de los "intervalos de media hora", no obstante, algunas cuentas de Twitter de usuarios y medios de comunicación, han recibido un mensaje de error, al intentar tuitear más de una vez en al menos una hora.