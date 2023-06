Twitter prohibirá uso del prefijo "cis" por ser insulto: Elon Musk

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Elon Musk continúa trabajando en implementar mejoras para darles una experiencia satisfactoria a los usuarios de Twitter. Y tal parece que se ha tomado en serio el ciberacoso, pues anunció que se prohibirá el suso del prefijo "cis".

Desde hace meses, el CEO de la plataforma ha venido anunciado una serie de cambios en las normas de la comunidad. Algunos de los más sonados fueron el cobro por la verificación azul y el aumento de caracteres en los tuits.

Ahora se sumará la penalización de términos como "cis" o "cisgénero" cuando sean utilizados en contextos de insulto o acoso entre los mismos usuarios de la app del pajarito azul. Al menos así lo prometió Musk en su perfil oficial.

El prefijo "cis", comúnmente utilizado en palabras como cisgénero, es empleado por muchas personas para violar el espectro de la identidad de género y diversidad sexual. En ese sentido, para Elon Musk resulta ser un insulto.

El comentario surgió a partir de una queja iniciada por el psicólogo James Esses y fundador de Thoughtful Therapists, quien en su perfil relató: "Ayer, después de publicar un tuit diciendo que rechazo la palabra 'cis' y no deseo que me llamen así, recibí una gran cantidad de mensajes de activistas trans llamándome 'cissy' y diciéndome que soy 'cis' 'si o no me gusta'".

Elon Musk no tardó en externar su opinión y advirtió: "El acoso repetido y dirigido contra cualquier cuenta resultará en que las cuentas acosadoras reciban, como mínimo, suspensiones temporales".

De acuerdo con el empresario, las palabras "cis" o "cisgénero" se consideran insultos en Twitter de ahora en adelante.

En marzo de 2023, Musk anunció que se realizaría un proceso de depuración de las cuentas que tuvieran al menos 30 días de inactividad. Con ello pretendía eliminar a usuarios fake, boots y de spam, los cuales son los principales señalados del acoso y ciberbullying.

"Cisgénero", compuesto por el prefijo latín cis que significa "del lado de acá", es un neologismo que apareció por primera vez en 1991. Fue el psiquiatra y sexólogo alemán Volkmar Sigusch quien lo acuñó, y actualmente es un término popular dentro del movimiento LBGT+.

La palabra designa a aquellas personas que, a diferencia la comunidad trans, se identifican con la asignación sexo-genérica que se les otorgó al nacer, tal como indica Presentes, la agencia de noticias especializada en perspectiva de género y derechos humanos.

En estricto sentido, se denomina cisgénero también quienes se asumen como mujer u hombre, por lo que aquí no se incluyen a identidades binarias.

El término se relaciona con la biología molecular, donde "cis" describe alguna cosa que actúa desde la misma molécula, razón por la que se ha vuelto un insulto en redes sociales, principalmente, empleado por personas trans.