Todo lo que necesitas saber sobre los Latin Grammy 2025 y cómo ver la ceremonia

Todo lo que necesitas saber sobre los Latin Grammy 2025 y cómo ver la ceremonia

Ciencia y Tecnología

UNAM prevé nuevas auroras boreales en México este 12 de noviembre

Investigador de la UNAM explica la relación entre la actividad solar y las auroras boreales en México

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 08:28 p.m.
A
UNAM prevé nuevas auroras boreales en México este 12 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Américo González Esparza, informó que se intensificarán los avistamientos de auroras boreales en México, debido a que la tarde-noche de este miércoles se espera una segunda tormenta geomagnética, toda vez que otra nube de material solar viene en camino hacia la Tierra y podría impactarse.

En entrevista con la Máxima Casa de Estudios, González Esparza destacó que, resultado de la tormenta solar registrada ayer martes, se observaron en territorio nacional luces polares o auroras boreales.

En ese sentido, detalló que estos fenómenos se producen en la alta atmósfera cuando partículas que provienen del Sol entran en la atmósfera y chocan con moléculas de ésta, produciendo una luminiscencia que se observa con facilidad en el cielo nocturno.

Aunado a ello, explicó que éstos son frecuentes en países de altas latitudes como Finlandia, Suecia, Noruega o el norte de Rusia, pero poco común que lleguen a naciones de bajas latitudes como México, "pues deben registrarse vientos solares intensos, como el evento severo de ayer".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, detalló que el Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX) de la UNAM da seguimiento a la actividad solar y sus efectos en el entorno terrestre, en particular sobre el territorio mexicano.

Añadió que en el SCIESMEX se valoran los riesgos de la alta actividad solar sobre los sistemas tecnológicos y se realiza monitoreo permanente a través de las redes de instrumentos, "porque somos la fuente oficial de información estratégica ante estos fenómenos y brindamos información al Sistema Nacional de Protección Civil".

UNAM aclara que no hay riesgos humanos por auroras boreales

Asimismo, reiteró que los efectos de las tormentas solares sobre el entorno espacial de la Tierra afectan sistemas tecnológicos estratégicos como satélites, telecomunicaciones, sistemas de posicionamiento global, navegación aérea y redes de distribución de energía eléctrica, pero aclaró que no dañan a los seres vivos ni tampoco están relacionados con sismos, huracanes o con el cambio climático.

