Usar el celular no provoca tumores cerebrales: estudio británico

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Un estudio realizado en 800 mil mujeres de Reino Unido concluyó que "el uso del teléfono celular en condiciones habituales no aumenta la incidencia de tumores cerebrales".

"En este gran estudio prospectivo de aproximadamente 1 de cada 4 mujeres del Reino Unido nacidas en 1935-1950, el uso de teléfonos celulares no se asoció con un mayor riesgo de tumores cerebrales en general o por el subtipo de tumor cerebral o su ubicación. Para los principales subtipos malignos, el glioma y el glioblastoma, no hubo indicios de un aumento, basado en 937 y 702 casos, respectivamente, en los usuarios de teléfonos celulares. Tampoco hubo un aumento estadísticamente significativo del riesgo de tumores cerebrales o de cualquier subtipo de tumor cerebral en usuarios de teléfonos celulares de al menos 10 años o de tumores de lóbulo temporal y parietal, que son las partes más expuestas del cerebro", se lee en el macroestudio encabezado por científicos de la Universidad de Oxford y de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

La investigación fue dada a conocer por la Journal of the National Cancer Institute, revista que publica mensualmente por Oxford University Press.

Ahí se detalló que para el estudio, entre 1996 y 2001 fueron reclutadas 1,3 millones de mujeres nacidas entre 1935 y 1950: "Las preguntas sobre el uso de la telefonía móvil se hicieron por primera vez en la mediana del año 2001 y de nuevo en la mediana del año 2011. Todas las participantes en el estudio fueron seguidas a través de un enlace de registro a las bases de datos de los Servicios Nacionales de Salud sobre muertes y registros de cáncer (incluidos los tumores cerebrales no malignos)".

Como parte de los resultados, se evaluaron los datos obtenidos durante 14 años de seguimiento en 776 mil 156 mujeres, "que completaron el cuestionario de 2001, se registraron un total de 3 mil 268 tumores cerebrales. Los riesgos relativos ajustados por el uso de teléfonos celulares para siempre vs nunca fueron de 0,97 (intervalo de confianza del 95% = 0,90 a 1,04), para todos los tumores cerebrales, 0,89 (intervalo de confianza del 95% = 0,80 a 0,99), para el glioma, y no estadísticamente significativamente diferente a 1,0 para el meningio".

Los investigadores explicaron que "en comparación con las 'no usuarias', no se encontraron asociaciones estadísticamente significativas, en general o por subtipo tumoral, para el uso diario de teléfonos celulares o para haber usado teléfonos celulares durante al menos 10 años. Tomando el uso en 2011 como referencia, no hubo asociaciones estadísticamente significativas con hablar durante al menos 20 minutos a la semana o con al menos 10 años de uso. Para los gliomas que se producen en los lóbulos temporal y parietal, las partes del cerebro con más probabilidades de estar expuestas a campos electromagnéticos de radiofrecuencia de los teléfonos celulares, los riesgos relativos fueron ligeramente inferiores a 1,0".