CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Las redes sociales son sin dudas el gran avance del siglo XXI, las mismas significaron un antes y un después en la forma en cómo se comunican los seres humanos, pero igualmente generaron mucho sedentarismo y dependencia.

En más de una ocasión varias personas han reflexionado sobre la cantidad de tiempo que pasan frente a sus teléfonos celulares, e incluso a veces ese uso se justifica con la frase: "Lo uso por trabajo".

Sin embargo, el tiempo pasa, y no somos conscientes de la cantidad de horas que pasamos usando los teléfonos celulares y las redes sociales. Recientemente un científico ha demostrado cómo el uso de internet altera la percepción del tiempo.

Se trata de Peter Ulric Tse, neurocientífico cognitivo y profesor de ciencias psicológicas y cerebrales en Darmouth College. El neurocientífico llegó a la conclusión según la cual la percepción del tiempo varía dependiendo de la atención que se dé a la actividad que estemos haciendo.

Incluso Tse explicó que mientras más horas pasamos enfrente de las redes sociales, más fácil nos olvidamos de cuestiones básicas y rutinarias del día a día. Por ejemplo, una pareja de padres se olvidó de cambiarle el pañal a su hijo durante todo el día, por culpa de estar atento a sus teléfonos celulares.

Sin embargo, Tse advirtió que cuando existe motivación por lo que estamos haciendo, el tiempo vuela. Esto suele ocurrir por ejemplo con los jóvenes que se pasan horas y horas jugando videojuegos.

Al igual que los videojuegos, las redes sociales y las plataformas como Instagram, Twitter o TikTok alteran las rutinas, llenan nuestras vidas de sobreinformación y nos mantienen horas y horas frente a la pantalla haciendo "scrolling", y quizás no estamos buscando nada en específico, o muchas veces sucede también que estamos "matando el tiempo".

Es por ello que Tse recomienda activar la opción que controla cuánto tiempo pasamos usando el teléfono celular o apagar el mismo cuando no queramos usarlo. Además, recomienda darle más importancia a las relaciones interpersonales, leer, hacer deporte al aire libre y buscar algún pasatiempo que no implique el uso de la tecnología.