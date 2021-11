Usuarios reportan fallas en Instagram

Este miércoles tres de noviembre, usuarios de la plataforma de fotos Instagram, señalaron tener problemas con la aplicación propiedad de Meta (antes Facebook).

Asimismo, el portal Downdetector informó que algunos usuarios estaban teniendo problemas para realizar publicaciones en la aplicación de Instagram.

De acuerdo con el sitio web, el mayor número de reportes, se recibieron alrededor de la 1:00 pm.

Según Downdetector, 45 por ciento de los usuarios no puede acceder al sitio web, 28 por ciento a la aplicación y 26 por ciento reportó que no carga el servicio.

---Usuarios reportan falla en Twitter

Debido a la falla en la plataforma de fotos, varios usuarios recurrieron a Twitter para señalar el problema.

"Twitter, mi sitio de confianza cuando quiero sabe si Instagram ha caído o si es cosa de mi internet. #instagramdown", escribió un internauta.

"me responden a la storie* Instagram:te damos tiempo para reflexionar la respuesta #instagramdown", señaló otro.

Cabe señalar que, hace poco, las aplicaciones de Meta como Messenger, WhatsApp e Instagram presentaron una caída mundial de más de seis horas.