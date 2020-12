Vacuna contra Covid será "un privilegio, no una obligación", dice especialista

A través de las redes sociales, el doctor Alejandro Macías, ex "zar de la Influenza", indicó que la aplicación de vacuna contra el Covid-19 será "un privilegio", más no una obligación.

En medio de los anuncios que se han realizado en México sobre la aplicación de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, el ex "zar de la Influenza", respondió en sus redes algunas preguntas relacionadas al tema.

En Twitter, le preguntaron su opinión sobre si debe ser obligatoria o no, la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, a lo que respondió "que se la ponga quien no quiera enfermar".

Cabe recordar que hace unas semanas y luego de que la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech informaron que los estudios de su vacuna contra Covid-19 mostraron una eficacia superior al 90% en los participantes sin evidencias previas de infección, el doctor Alejandro Macías, celebró la noticia.

También, a través de redes sociales, el ex "zar de la Influenza" explicó en dos minutos por qué el anuncio de Pfizer es una buena noticia "en medio de una avalancha de malas noticias".

El infectólogo mencionó que la vacuna daría una eficacia superior a la de la propia enfermedad y permitiría llegar "a esa anhelada inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño" a través de las vacunas.

"Buenas noticias sin duda, y sobre todo si la trasladamos al potencial para otras vacunas que ya se encuentran en estudio y en contrato, como las que ya tiene contratadas en buena parte México y Latinoamérica", refirió.