"Vacuna Patria no se aplicará esta temporada"

La vacuna Patria contra Covid-19 no se aplicará en esta temporada de invierno, aseguró la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, en entrevista, antes de la instalación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados.

"Yo creo que en esta temporada no (se aplicará la vacuna Patria)", expresó la funcionaria federal.

Aseguró que el biológico impulsado por el expresidente López Obrador desde 2020, estará lista "en algún momento", pero no se aplicará en la actual Campaña Nacional de Vacunación, como prometió la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Pero la vacuna se va a producir, se está produciendo, la empresa tiene un compromiso de entregar un cierto número de vacunas, en un cierto tiempo. No sé exactamente la cantidad que tengan (de dosis), pero de cualquier manera en algún momento estará lista", dijo.

El pasado 15 de octubre, Sheinbaum Pardo aseguró que en esta Campaña Nacional de Vacunación se utilizaría la vacuna Patria, además de la cubana Abdala y la rusa Sputnik.

"Ya se tienen las vacunas, esa fue una previsión del gobierno del presidente López Obrador, y además, ya estamos adquiriendo las vacunas, ya una parte y la otra parte para la vacunación posterior, pero son dos vacunas distintas. Y una parte es la vacuna Patria en el caso de Covid-19", dijo la presidenta ese día.