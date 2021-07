Vacunas antiCovid no provocan infertilidad

Un nuevo estudio sugiere que las vacunas antiCovid son seguras y no tienen ninguna relación con la infertilidad, como se especuló en los últimos meses. De la misma manera que ocurre con los anticuerpos, generados durante la infección natural, la inmunidad obtenida por los inóculos no afecta a la capacidad reproductiva.

A siete meses que las vacunas comenzaran a administrarse mundialmente, equivalente a 189 días, aún son muchas las dudas y los temores de la población. Uno de ellos tiene que ver con los efectos que tienen estos tratamientos en la salud en general.

Actualmente, se ha sumado la preocupación de si las vacunas y el Covid-19 pueden alterar la fertilidad de una persona, o afectar a una mujer durante el embarazo.

En este contexto, un trabajo del "British Medical Journal" (BMJ) demostró que no hay evidencia suficiente para pensar que la inmunización es capaz de alterar los procesos reproductivos.

De acuerdo con la publicación, ninguna de las investigaciones -hasta ahora disponibles- ha detectado la presencia del SARS-CoV-2 en el semen o en los genitales del hombre. De esta manera, los especialistas descartaron que el virus tenga la capacidad de afectar al espermatozoide o que se pueda transmitir a través de él.

"No hay evidencia suficiente para respaldar la necesidad de que las parejas asintomáticas eviten las relaciones sexuales para protegerse contra la transmisión del virus", asegura un estudio de la "National Institutes of Health (NIH)".

Los especialistas añadieron que los daños identificados en los testículos, a raíz de una infección del Covid-19, están relacionados con que la enfermedad ha sido catalogada como multisistémica. Esto quiere decir que puede manifestarse en diferentes partes del cuerpo, produciendo un síndrome inflamatorio.

Pese a esto, la susceptibilidad de estos órganos ha generado asombro entre los expertos, ya que los testículos han presentado "un estado de privilegio inmunológico", pues desempeñan un papel fundamental en el "secuestro" de antígenos y anticuerpos del sistema inmune. Esto los convirtió en un agente activo contra patógenos hasta la llegada del coronavirus.

En el caso de las mujeres, reportó BMJ, no hay pruebas que indiquen la presencial de ARN viral en los óvulos de las pacientes infectadas, ni registros que demuestren que la vacunación agrava su sistema reproductivo.

"No hay absolutamente ninguna evidencia, ni una razón teórica, de que alguna de las vacunas pueda afectar la fertilidad de mujeres u hombres", asevera el trabajo.

Los investigadores hicieron énfasis en la importancia de vacunarse y confiar en estos tratamientos, que son inofensivos para la salud de las personas, ya que los viales antiCovid no están compuestos por virus vivos, que son los tipos de inóculos que son contraindicados durante la edad gestacional.

La Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) también expresó que no existe un argumento por el que deba postergarse la reproducción asistida, por temor a los gametos donados, y mucho menos a no acudir a la cita de vacunación, cuando así corresponda.

"De forma lógica, si los anticuerpos que se crean tras la administración de la vacuna afectaran la fertilidad, también lo deberían hacer los que se crean tras la enfermedad. Y no hay evidencia de ello", concluyó la investigación.