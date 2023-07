Ventajas y desventajas de activar el ahorro de batería en tu celular

A-AA+

La función de ahorro de batería es un gran aliado para las personas que usan su celular constantemente. Sobre todo en aquellas ocasiones en las cuales no se tiene suficiente pila en nuestro dispositivo móvil, ni una conexión de luz cerca para realizar ciertas tareas.

Aunque activar el ahorro de batería puede ayudarnos en las situaciones más urgentes, también puede ocasionar algunos inconvenientes en el rendimiento del celular. En Tech Bit de EL UNIVERSAL te explicamos cuáles son.

----Estas son las ventajas de activar el ahorro de batería en tu celular

La principal ventaja de activar esta función es prolongar la batería del celular, al restringir las aplicaciones que consumen más de esta, así como reducir el brillo de la pantalla. Si necesitas estar conectado, pero no puedes recargar tu dispositivo móvil en un periodo de tiempo, esta herramienta te permitirá realizar tareas básicas.

De igual forma, te ayuda a identificar las aplicaciones que gastan más batería, para utilizarlas de forma consciente y cuidar la salud de tu dispositivo móvil.

----Google podría estar devorando la batería de tu celular

Activar el ahorro de batería en tu celular también evitará que excedas el límite de tu dispositivo y que se caliente. Ya que puedes desactivar varias funciones, como la ubicación y la cámara, así como cerrar aplicaciones para que no se ejecuten en segundo plano.

----Desventajas si activas el ahorro de batería en tu celular

Esta función también tiene algunas desventajas, dependiendo del sistema operativo de tu dispositivo móvil. Tanto en iOS como en Android es posible que activar el ahorro de batería del celular provoque afectaciones en algunas funciones.

"Es posible que algunas tareas no funcionen hasta que desactives el modo ahorrar batería o hasta que el nivel de batería del iPhone o iPad sea del 80% o más", se puede leer en el Centro de Ayuda de Apple.

Algunas de las funciones que se ven afectadas por el ahorro de batería en dispositivos con sistema operativo iOS, de acuerdo con el Centro de Ayuda de Apple, son: descargas automáticas, algunos efectos visuales, correo electrónico, fotos de iCloud y actualizaciones en segundo plano.

De igual forma, en modelos como el iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, la función de ahorro de batería desactiva la red 5G. Aunque Apple menciona que hay excepciones, como la transmisión de video y la descargas de archivos grandes.

En el caso de Android también es posible ver algunas limitaciones, especialmente apreciar que el dispositivo se vuelve más lento. Google advierte en su Centro de Ayuda que activar el ahorro de batería en el celular puede provocar que "algunos efectos visuales, ciertas funciones, conexiones de red y aplicaciones sufran retrasos".