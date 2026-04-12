WhatsApp activa botón para liberar memoria sin borrar fotos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).-

es una aplicación que consume gran parte del espacio de

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por losque se envían y reciben, entre ellos, fotos, videos y audios.Cuando la memoria de la app se llena, es posible que empiece aen cosas básicas: no poder recibir más, las descargas se detienen o pueden volverse lentas y, en casos extremos, deja de guardar nuevos mensajes.En algunos dispositivos, la aplicación envía unparacon un. Hoy en Techbit de EL UNIVERSAL te explicamos cuál es.¿Cómo liberar la memoria deDe acuerdo con elde, elde losque se envían o reciben sede dos maneras: desde la misma aplicación o desde el celular.Para liberar gigas y no perder contenido importante, te recomendamos ubicar el botón "Administrar", que te ayuda a revisar losantes deSigue estos pasos para encontrarlo:Abre la aplicación.Toca el apartado de "".Ve a "y datos".Selecciona el botón "Administrar".Dentro de la sección, revisa losque la aplicación te sugiereparaElimina losuno por uno o selecciónalos todos para depurarlos.Vale la pena mencionar que loseliminados ya no podrán recuperarse. Por eso, asegúrate de hacer unaantes de comenzar el proceso.¿Cómo recibir fotos desin consumirHay ocasiones en que al estar en un, losrecibidos ense descargan de manera automática y eso también ocasiona que consuman mayor espacio dePara evitarlo, lo mejor es desactivar lay así, cada vez que entres a un, podrás decidir qué fotos y videos ver. Únicamente los que selecciones se guardarán en la memoria.Los pasos son:AbreDirígete a "".Presiona "" y desplázate a "de chat".Ubica el botón "Visibilidad demultimedia".Actívalo yGestionar adecuadamente losen, más allá de, también contribuye a proteger tu privacidad, ya que reduces el riesgo de que información sensible permanezca almacenada sin necesidad.