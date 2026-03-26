WhatsApp Business activa mensajes de ausencia para vacaciones

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).-

está a la vuelta de la esquina; durante esas fechas, muchas personas provechan para

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, viajar y convivir con sus seres queridos. Sin embargo, nolos negocios pueden darse el lujo de desconectarse por completo, pero por fortunales ofrece losEsta herramienta tiene la función de enviara los clientes. Gracias a eso, sin que los propietarios tomen su celular e interrumpan su descanso, reciben unade que están fuera de servicio.¿Quieres saber cómo activarlos? Ende EL UNIVERSAL te lo contamos.-----¿CómolosenLo primero que debes hacer esla aplicación, que está pensada para que los propietarios deconecten con sus clientes y muestren sus productos de manera rápida y sencilla.Posteriormente, crea el perfil de tu empresa con su. Una vez completado el, estos son los pasos que debes seguir paralosEnVe a la pestaña "".Toca "".Activa la opción "Enviar".En "", selecciona el mensaje para editarlo y luego pulsa "Ok".Oprime "" para establecer el; puedes elegir entre las opciones "", "" y "Fuera del horario comercial".Toca "" para seleccionar quiénes recibirán ely elige una de las siguientes opciones "", "Los que no están en la libreta de contactos", ", excepto a..." o "...".Al, pulsa "".EnVe a la pestaña "".Toca "".Activa la opción "Enviar".En "Mensaje", toca el mensaje para editarlo y luego selecciona "".Oprime "" para establecer el; también puedes elegir entre las opciones "", "" y "Fuera del horario comercial".Toca "" para seleccionar quiénes recibirán ely elige una de las siguientes opciones "", "Los que no están en la libreta de contactos", ", excepto a..." o "...".Guarda losSi quieres quitar estos mensajes, solo debes dirigirte a "", después seleccionar "" yla opción "Enviar".¡Ojo! Para utilizarnecesitas unal que utilizar personalmente. En caso de que tengas un teléfono con, puedes manejar ambas aplicaciones sin problema.----¿Qué otras funciones tieneAl ser una aplicación para cuidar la relación con los clientes,incluye otras funciones para aumentar lade tu negocio. Asimismo, te ayuda a mostrar tus productos y servicios concomo:Creación deCreación deSi tienes un, lospueden salvarte de diversos contratiempos, permitiéndoteestas vacaciones de2026.