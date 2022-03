WhatsApp: cómo mandar letras hechas de emojis

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- WhatsApp es una de las apps más utilizadas en el mundo, y es que no únicamente sirve para mandar mensajes, archivos y realizar llamadas, con el tiempo se han ido incorporando más funciones, tales como la opción de enviar stickers, audios, entre otras. Pero, aunque pasen los años, algo que sin duda alguna les encanta a los usuarios, es mandar emojis, ya que no hay necesidad de utilizar palabras y le añaden un toque más alegre.

Si te quieres ver todavía más experto y divertido, aquí unos consejos sobre decimos cómo mandar letras hechas de emojis.

Lo primero que vale la pena señalar es que, de acuerdo con el sitio web, Platzi, los emojis son un tipo de imágenes o ideogramas que se usan en la mensajería instantánea y expresan ideas, situaciones cotidianas, emociones o sentimientos humanos, etc.

¿Cómo escribir letras con emojis?

Antes de compartirte este truco hay que señalar que es bajo tu responsabilidad pues se trata de una app externa. Recuerda que antes de realizar una descarga es importante que vayas solo a las tiendas oficiales, revises las opiniones de otros usuarios así como los permisos que solicita. Y, si llegas a detectar alguna actividad sospechosa en tu celular luego de bajar la aplicación, lo mejor es que la borres de inmediato.

Dicho lo anterior, la app que vamos a recomendarte pasó por los filtros de Google y cuenta con buenas referencias. Se trata de Emoji Letter Maker, una aplicación que puedes encontrar en la Play Store, pues únicamente está disponible para dispositivos Android. Algunos usuarios también la han encontrado con el nombre de "Creador de letras emoji".

Para utilizarla sigue estos pasos:

-Una vez instalada, deberás entrar y, en el apartado de "letras", escribir la palabra que desees enviar.

-Posteriormente, en la sección "emoji" selecciona el de tu preferencia. Puedes escoger diferentes y cada uno se aplicará a cada letra. También puedes ir al menú de ajustes para combinar varios.

-Cuando ya esté listo, solo tendrás que copiar la palabra. Para ello solo deberás presionarla y te aparecerá la opción de "seleccionar todo" y después "copiar". O, dentro de la misma app selecciona el ícono de "+" en la parte superior, elige compartir, el cual está en el centro y es un símbolo con 3 círculos y 2 líneas, te brindará la opción de "copiar".

- Finalmente, ingresa a WhatsApp, escoge un chat, en la barra de escritura mantén presionado y selecciona "pegar".

Listo, tus contactos serán testigos de tus increíbles diseños.

La app también te permite elegir el tamaño y grosor de la fuente, editar bocetos, cambiar el idioma, ordenar las palabras en horizontal o vertical, jugar con el orden de los emojis en cada letra, entre muchas otras funciones más.

Como acabas de notar, la interfaz es muy sencilla, por lo que solo deberás poner en práctica tu creatividad.

¿Cómo nacieron los emojis?

Como dato curioso te compartimos que el diseñador web japonés, Shigetaka Kurita, realizó los primeros 176 emojis en 1999. Tenían un tamaño de solo de 12×12 pixeles y fueron creados a petición de una empresa japonesa de comunicación móvil que se llamaba NTT Docomo.