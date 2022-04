WhatsApp crea "súper grupos" llamados Comunidades

Una de las características más populares de la app de mensajería WhatsApp es su capacidad de crear grupos, lo cual refleja la necesidad de interacción que tienen sus usuarios al chatear no sólo uno a uno, sino con diferentes tipos de personas a la vez.

Además de agregar funciones para mejorar los grupos, Meta (antes Facebook) está probando una nueva característica para WhatsApp: una manera de juntar varios grupos bajo una misma estructura organizacional, llamada Comunidades.

Básicamente, Comunidades es un "súper grupo" en el que estarán contenidos otros grupos de los cuales puedes ser parte, y que ayudará a ciertas organizaciones a manejar su comunicación con muchas personas a la vez.

Por ejemplo, una escuela puede crear su propia Comunidad en la que exista un grupo por cada grado, y dispondrá de un espacio para anuncios que llegarán a todos los padres de familia, aunque sólo sean usuarios del grupo de tercer grado.

Esto haría la vida más fácil a la dirección de la escuela al tener un canal de comunicación global sin que sea necesario repetir el mismo mensaje en cada grupo.

Este mismo principio funciona para otras comunidades como asociaciones civiles y religiosas, condóminos, etcétera, quienes podrán crear sus propias Comunidades en WhatsApp y tener herramientas para administrarlas.

Por ejemplo, los administradores podrán crear y administrar las Comunidades en WhatsApp, creando nuevos grupos o vinculando grupos que ya existan. Los administradores pueden también desvincular grupos y eliminar miembros individuales por completo, lo mismo que eliminar chats o medios inapropiados o abusivos.

Por el lado de los usuarios, ellos podrán controlar sus interacciones dentro de las Comunidades, decidir quién puede agregarlos a una, denunciar abusos fácilmente, bloquear cuentas y abandonar las Comunidades de las que ya no quiere formar parte.

Esto último con la capacidad de salir de un grupo en silencio, para que no se notifique a todos los miembros de ese grupo que lo han abandonado.

Mientras los usuarios pueden interactuar entre ellos en los grupos de una Comunidad, solamente los administradores de esta podrán enviar mensajes a todos los miembros mediante anuncios globales para toda la Comunidad.

Entre los cambios que WhatsApp hizo a los grupos en preparación para las Comunidades, y que funcionarán, aunque un grupo no sea parte de una de ellas, están la integración de reacciones, la capacidad de compartir archivos más grandes (hasta 2GB de tamaño), la inclusión de hasta 32 personas en las llamadas grupales de audio, y la posibilidad para el administrador del grupo de borrar mensajes de cualquier usuario.

Meta anunció que en el futuro integrarán estas funciones de mensajería comunitaria también en Messenger, Facebook e Instagram.