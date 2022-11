WhatsApp estrena "Comunidades"

Ha pasado un tiempo desde el anuncio original en abril, pero las comunidades de WhatsApp ya están activas.

A través de una publicación en su blog oficial, la compañía dijo que las comunidades están comenzando a implementarse en WhatsApp a nivel mundial, pero estarán disponibles para todos "en los próximos meses" (revisé mis aplicaciones de WhatsApp y todavía no veo la función).

Las comunidades son supergrupos que pueden unir varios grupos y usuarios sobre un tema. WhatsApp sugiere que la función funcionaría mejor para los vecindarios, los padres en una escuela y los lugares de trabajo.

Si obtuvo la función en su WhatsApp, verá una nueva pestaña "Comunidades" en la parte superior (en Android) o en la parte inferior (en iOS). A continuación, puede iniciar una nueva comunidad o agregar grupos existentes a una comunidad que haya creado anteriormente.

WhatsApp señala que las comunidades están protegidas por encriptación de extremo a extremo, lo que no ocurre con Slack y Discord, por ejemplo.

WhatsApp también agregó recientemente algunas características nuevas no relacionadas, incluida la capacidad de crear encuestas. Los grupos también se han ampliado para acomodar hasta 1024 usuarios, y las videollamadas ahora pueden albergar a 32 personas.

