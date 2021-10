WhatsApp estrena copias de seguridad cifradas de extremo a extremo

La aplicación de mensajería WhatsApp, siempre está en constante actualización para brindar a sus usuarios una buena experiencia de uso, mejorando aspectos clave como la seguridad en su aplicación tanto en su versión para iOS como para Android.

En así que el día de hoy el servicio propiedad de Facebook presentó las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo. Una vez que se encuentre activa dicha copia, quedará bloqueada por una contraseña que sólo el usuario conocerá; impidiendo de esta forma que cualquier persona no autorizada pueda acceder a los mensajes.

Es ya sabido, que los chats de WhatsApp cuentan con cifrados de extremo a extremo, lo que impide que cualquier persona ajena a la conversación (incluida la propia WhatsApp) pueda tener acceso a lo que se escribe o manda a través de dicho chat.

No obstante, esto no funcionaba así con la copia de seguridad, ya que si bien las conversaciones no quedaban guardadas en texto plano, sí era posible acceder a ellas por medio de herramientas de terceros.

"A partir de hoy, te ofrecemos una capa de seguridad adicional (y opcional) para proteger con cifrado de extremo a extremo las copias de seguridad que almacenas en Google Drive o iCloud. No encontrarás otro servicio de mensajería de esta escala que tenga un nivel de seguridad similar para los mensajes, los archivos multimedia, los mensajes de voz, las videollamadas y las copias de seguridad de los chats de sus usuarios", señaló la firma a través de un comunicado.

Ahora podrás proteger tu copia de seguridad con cifrado de extremo a extremo usando una contraseña que tú elijas o una clave de cifrado de 64 dígitos que solo tú conocerás y como mencionamos anteriormente, nadie, podrá leer tus copias de seguridad o tener acceso a la clave para desbloquearlas.

"Nos entusiasma poder ofrecerles a nuestros más de 2000 millones de usuarios más opciones para que protejan su privacidad. Iremos implementando esta función poco a poco para quienes tengan la versión más reciente de WhatsApp".

Es importante mencionar que, si bien es un paso de seguridad más para proteger tu información, deberás introducir la contraseña cuando restaures tu cuenta de WhatsApp. En el caso de que no la recuerdes no podrás recuperar todos tus mensajes, fotos, vídeos y notas de audio, de acuerdo con WhatsApp.

¿Si no recuerdo la contraseña de mi copia de seguridad cifrada?

Como se mencionó anteriormente, WhatsApp protege las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo con una contraseña o clave de cifrado de 64 dígitos. Esta contraseña o clave es la única manera de acceder a tu copia de seguridad cifrada o de transferir tu copia de seguridad a un nuevo dispositivo.

Puedes cambiar la contraseña de tu copia de seguridad cifrada incluso si no recuerdas la contraseña anterior. Para hacerlo, solamente debes:

Ir a Ajustes o Configuración.

Toca Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo > Cambiar contraseña.

Toca Olvidé mi contraseña y, luego, verifica tu identidad mediante rasgos biométricos o el PIN de tu dispositivo.

Crea una nueva contraseña para la copia de seguridad.

¿Cómo desactivar la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo?

Si no recuerdas tu contraseña, puedes desactivar la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo. Solamente debes:

Ir a Ajustes o Configuración.

Toca Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo > Desactivar.

Toca Olvidé mi contraseña y, luego, verifica tu identidad mediante rasgos biométricos o el PIN de tu dispositivo.

Toca Desactivar > OK.

Puedes activar la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo cuando quieras.