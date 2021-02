WhatsApp estrena dos funciones, una en versión web y otra en la móvil

Hace unas semanas la aplicación de mensajería WhatsApp estuvo envuelta en la polémica cuando anunció un cambio en los términos de su servicio. Más allá de ello, la plataforma no ha dejado desarrollar funciones para mejorar la experiencia de los usuarios y, en ese sentido, se han dado a conocer dos nuevas herramientas, una de ellas para la versión web y la otra en la móvil.

El portal WABetaInfo, especializado en la plataforma que no ha adelantado nuevas funciones como el buscador de stickers o el modo oscuro, descubrió una nueva herramienta en WhatsApp que permitirá a los usuarios silenciar los videos antes de compartirlos con sus contactos.

De acuerdo con la información publicada, aparecerá una nueva opción en la ventana de edición de video que permitirá a las personas seleccionar si quieren enviar un clip de video con el audio activado o en silencio.

En la versión beta de WhatsApp para Android v2.21.3.13 se puede ver el nuevo icono representado con el símbolo de un altavoz que aparece junto a la duración y el tamaño del archivo.

De esta manera los usuarios podrán enviar los videos con mayor discreción y evitar que el receptor pase una vergüenza cuando le dé play.

Cabe señalar que este tipo de opciones ya está disponible en otras plataformas como Instagram y Telegram.

Habrá que esperar un poco más para que la función llegue a todos los usuarios, tanto de iOS como de Android.

Videollamadas desde WhatsApp web

Una de las funciones que más agradecieron los usuarios cuando comenzó la emergencia sanitaria por Covid-19 fue la posibilidad de realizar videollamadas con más personas. Recordemos que, a inicios de 2020, WhatsApp solo permitía llamadas en video con hasta cuatro personas, después duplicó el número. Hoy es posible comunicarse en el móvil con hasta ocho personas pero ¿y si los usuarios necesitan más?

La respuesta que ofreció la plataforma en caso de que las personas quisieran realizar videollamadas gratuitas con más de ocho personas fue Messenger Rooms plataforma a la que, hasta ahora, solo se podía acceder desde la versión móvil de WhatsApp o directamente desde la página de la herramienta.

Ahora la compañía dio a conocer que ya es posible unirse a una sala de Messenger Rooms y comunicarse con hasta 50 personas al mismo tiempo a través de WhatsApp Web y, a continuación, te explicamos cómo:

Lo primero que debes hacer es iniciar sesión en WhatsApp Web. Recuerda que para ello debes ingresar a web.whatsapp.com, en donde te aparecerá un código QR. En tu celular, ingresa a WhatsApp, ve al menú principal, elige WhatsApp web y escanea el código en la pantalla de tu computadora.

Una vez que veas tus conversaciones en la computadora abre el menú en la parte superior izquierda, representado por tres puntos.

Luego elige "crear una sala".

Entonces te aparecerá la opción de ir a Messenger, da clic sobre dicha ventana para ir a plataforma de mensajería, ahí podrás elegir a los participantes de la videollamada y generar un link que puedes enviar a tus contactos para que se unan.

Es importante no confundir la integración de Messenger Rooms con la opción de hacer videollamadas en WhatsApp Web, es decir, todavía no es posible realizar una llamada de video desde la versión de escritorio de la app, es necesario ir a las "Salas" para poder tener ese tipo de comunicación desde la computadora.

Finalmente también vale la pena señalar que las salas de Messenger no están cifradas de extremo a extremo como las videollamadas de WhatsApp, aunque Facebook promete privacidad y seguridad.