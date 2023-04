WhatsApp permite evitar que los mensajes temporales se borren

A-AA+

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, añadió una opción que modifica el comportamiento de los mensajes temporales. La nueva función llamada "Conservar en el chat" permite al destinatario guardar mensajes específicos de la conversación si lo desea, evitando que desaparezcan después del tiempo preestablecido.

Consentimiento requerido, para controlar la privacidad de tus mensajes

Aunque el destinatario puede guardar temporalmente los mensajes que envíes, no tienes por qué preocuparte, ya que necesitará tu consentimiento para hacerlo.

Para activar esta función, simplemente debes hacer clic en el icono correspondiente en la parte superior de la pantalla de WhatsApp. Una vez hecho esto, el destinatario tendrá la opción de guardar los elementos que le envíes, los cuales quedarán marcados con un pequeño icono de marcapáginas.

WhatsApp también te notificará si tu contacto quiere conservar un mensaje. De esta manera, siempre tendrás la opción de deshacer la acción y evitar que se guarden nuevos elementos.

Los mensajes guardados se marcarán con un icono de marcador. Puedes encontrar todos los mensajes guardados en una carpeta de "Mensajes guardados", organizados por chat.

"Conservar en el chat" respetará la privacidad de los remitentes

En una entrada de su blog oficial, WhatsApp sugirió que puede haber situaciones en las que sea necesario guardar un mensaje que contenga información crucial, como una nota de voz o la dirección de alguien.

No obstante, los remitentes de los mensajes tendrán la opción de vetar su guardado para proteger su privacidad.

La característica ha estado en fase de prueba por más de un año y recientemente, a principios de este 2023, una versión preliminar ha estado disponible para los participantes de las betas de WhatsApp.

Según lo confirmado por el sitio web oficial de WhatsApp, la función se está desplegando para todos los usuarios a nivel mundial, lo que significa que es posible que puedas acceder a ella en las próximas semanas.

WhatsApp estaría trabajando en emojis animados

Otras de las posibles mejoras que esté trabajando WhatsApp, es la de emojis animados, mismos que podrían incluirse en una próxima versión beta de la aplicación de escritorio de esta plataforma de mensajería instantánea.

WABetaInfo, un portal especializado, publicó un GIF que muestra la nueva función en acción. En esencia, se trata del emoji con sombrero de fiesta (????) saltando y girando dentro de una conversación de WhatsApp. Al parecer, cuando una versión animada de un emoji esté disponible, WhatsApp la compartirá en lugar de la imagen estática.

No se sabe con certeza si será posible desactivar los emojis animados en caso de que WhatsApp extienda esta función. Según los informes, los emojis animados también se encuentran en proceso de desarrollo para las versiones beta de las aplicaciones móviles de esta plataforma.