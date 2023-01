WhatsApp permitiría enviar fotos con su calidad original

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- WhatsApp pronto podría permitir a sus usuarios enviar fotos con la máxima calidad sin tener que preocuparse por la compresión de imágenes, al menos eso parece señalar el código descubierto en la última versión beta de la aplicación de Android.

El portal especializado WABetaInfo, informó sobre una nueva opción que permitiría a los usuarios enviar imágenes en su calidad original.

Aunque WhatsApp ya permite a los usuarios elegir entre "automático", "mejor calidad" y "ahorro de datos", la plataforma actualmente no permite a los usuarios enviar fotos en su tamaño y resolución originales.

En cambio, estas imágenes se comprimen, incluso cuando se selecciona la "mejor calidad", para proporcionar transferencias de datos más rápidas que ocupan menos espacio de almacenamiento.

Según WABetaInfo, la nueva función está incluida en la versión beta de WhatsApp para Android 2.23.2.11, pero está en desarrollo y, por lo tanto, aún no está disponible para los probadores beta.

WABetaInfo encontró la función como una nueva configuración de "Calidad de la foto" dentro del encabezado de la herramienta de dibujo. A diferencia de la actualización que introdujo previamente configuraciones de calidad ajustables para los usuarios de WhatsApp, no se menciona si esta nueva función también se extenderá a los videos enviados en la plataforma.

De lo contrario, todavía hay una solución alternativa que permite a los usuarios evitar que WhatsApp comprima su contenido cambiando la extensión del archivo para enviarlo como un documento en lugar de una imagen o un video.

Actualmente no hay una línea de tiempo de lanzamiento para la función de imagen sin comprimir.