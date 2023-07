WhatsApp ya está disponible para smartwatch con sistema WearOs

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- ¡WhatsApp se reinventa! La aplicación de Meta sabe que su público desea estar conectado y hacerlo a través de un único dispositivo no es suficiente.

La versión web de la plataforma se ha convertido en una herramienta esencial para la vida profesional. Lo que ha llevado a la corporación a realizar actualizaciones para cumplir con las expectativas de los usuarios.

Esta vez, Mark Zuckerberg apunta a la comodidad y a lo práctico. Pues, por fin, podrás disfrutar de la aplicación en relojes inteligentes.

Así es, la app de WhatsApp para smartwatch con sistema WearOs ya es una realidad. Ahora podrás explotar todas sus funciones sin usar otros dispositivos.

Con esta nueva actualización podrás hacer mucho más cosas de las que te imaginas desde tu muñeca. Pues te permitirá iniciar conversaciones, responder mensajes y recibir llamadas directamente en tu reloj inteligente.

Además, podrás enviar mensajes de voz y emojis sin alterar la dinámica que llevas con tus contactos más cercanos.

La aplicación de WhatsApp está disponible para smartwatch con sistema Wear OS 3. Para añadirla a tu reloj inteligente, solo debes acceder a Google Play. Desde esa tienda oficial podrás descargarla.

Utilizar WhatsApp en tu smartwatch no será un problema. Tus contactos y chats se sincronizarán una vez que descargues la aplicación e ingreses el código de seguridad. Solo recuerda que para ello no deberás haber excedido el número de dispositivos que pueden vincularse al mismo tiempo con la plataforma de mensajería. Pues actualmente solo es posible conectar cuatro, ya sea en tabletas o computadoras.

¡Y listo! Ahora podrás conectarte con tus seres queridos a través de WhatsApp sin necesidad de usar tu celular.