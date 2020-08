WhatsApp ya no permitirá hacer capturas de pantalla

WhatsApp siendo una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo está constantemente lanzando actualizaciones y nuevas funciones ya sea para agregar un toque divertido y práctico o para fortalecer la privacidad de sus usuarios y, en ese sentido, ya no permitirá que se realicen capturas de pantalla en los chats.

Puede que esta función no sea del agrado de todos pero está pensada para que los usuarios puedan mantener al máximo la privacidad de sus conversaciones al evitar que alguno de sus contactos guarde una imagen de sus chats.

Así que olvídate de compartir con alguien más las charlas virtuales que tienes, ya no podrás mostrarle a tus amigos las conversaciones que mantienes pues, precisamente, la intención es que los chats sean personales sin importar si se está compartiendo solo texto o bien fotos, videos o stickers.

Por el lado contrario podrás estar tranquilo de que, al menos a través de WhatsApp ya no se podrán guardar tus chats mediante una captura de pantalla.

Al parecer esta nueva función llegará de la mano de otra herramienta destinada a mantener la privacidad de los usuarios: el bloqueo utilizando la huella dactilar, según lo publicado en el sitio especializado en WhatsApp, WABetaInfo.

La opción de restringir el acceso a la app utilizando la identidad biométrica del usuario por ahora solo está disponible para dispositivos iOS, es decir los iPhone, pero se dice que pronto llegará a Android.

Cuando la función esté disponible para todos, también se habilitará el bloqueo de las capturas de pantalla.

Por ahora se trata solo de un rumor, pero el sitio asegura que comenzará a llegar a los usuarios en las próximas semanas.

Revisa la veracidad de los mensajes

Mientras esperamos para saber si es cierto que ya no nos será posible hacer una captura de los chats en los que participamos, la función que sí podemos probar en WhatsApp es el poder comprobar de una manera simple si una información que nos están compartiendo es verdad.

Desde hace tiempo la plataforma de mensajería ha estado luchando en contra de la propagación indiscriminada de mensajes. Como ejemplo de ello, cuando algún contacto reenvía un mensaje aparece una etiqueta de "Reenviado", identificado con un ícono de dos flechas, con la intención de hacer notar a los usuarios que el mensaje recibido no fue escrito por quien lo está enviando sino que lo tomó de otro chat. También tomó la decisión de limitar el número de veces que un mismo mensaje puede reenviarse a diversos contactos.

Pues ahora, con la intención de evitar que se propaguen los mensajes, especialmente aquellos que podrían contener información falsa, la app propiedad de Facebook presentó una nueva función.

En tus chats encontrarás un nuevo botón con una lupa a través del cual podrás subir el mensaje directamente a tu navegador para buscarlo en internet. De esta manera te será posible averiguar, de una manera muy sencilla, de dónde vienen los datos que estás leyendo y, si es que ha sido calificada como falsa o imprecisa.

Cabe señalar que cuando la compañía a anunció la disponibilidad de esta función, aclaró que, el que se realice la búsqueda en internet no significa que se rompe el cifrado de extremo a extremo, es decir que no tienen acceso al contenido del mensaje.

"Creemos que, si brindamos una forma fácil de buscar en internet los mensajes que se reenviaron muchas veces, podremos ayudar a que las personas encuentren resultados sobre las noticias u otras fuentes de información del contenido recibido", señaló WhatsApp en un comunicado.

Esta herramienta para verificar los mensajes ya está disponible en diversos países, incluyendo México, para quienes usen las versiones más recientes de WhatsApp en Android, iOS y WhatsApp Web.