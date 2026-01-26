"X" bajo investigación de la Unión Europea por contenido sexualizado de Grok

LONDRES (AP) — La Unión Europea abrió el lunes una investigación formal a la plataforma de redes sociales de Elon Musk, X, luego que su chatbot de inteligencia artificial, Grok, comenzara a difundir en la plataforma imágenes sexualizadas no consensuadas que fueron manipuladas digitalmente.

Los reguladores europeos también ampliaron una pesquisa separada y en curso sobre los sistemas de recomendación de X después que la plataforma anunciara que cambiará al sistema de IA de Grok para elegir qué publicaciones ven los usuarios.

El escrutinio desde Bruselas se produce luego que Grok provocara una reacción global al permitir a los usuarios, a través de sus herramientas de generación y edición de imágenes de IA, producir imágenes con los rostros de personas reales en las que aparecían mujeres con bikinis transparentes o ropa reveladora. Los investigadores dijeron que algunas imágenes parecían incluir a menores. Algunos gobiernos prohibieron el servicio o emitieron advertencias.

El ejecutivo de la UE, compuesto por 27 naciones, indicó que estaba investigando si X ha hecho lo suficiente, como requieren las regulaciones digitales del bloque, para contener los riesgos de difundir contenido ilegal, como "imágenes sexualmente explícitas manipuladas".

Eso incluye contenido que "puede equivaler a material de abuso sexual infantil", afirmó la Comisión Europea. Estos riesgos ahora se han "materializado", subrayó la comisión, exponiendo a los ciudadanos del bloque a "daños graves".

Los reguladores examinarán si Grok está cumpliendo con sus obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), el amplio conjunto de normas del bloque para mantener a los usuarios de internet a salvo de contenido y productos dañinos.

En respuesta a una solicitud de comentarios, una portavoz de X dirigió a The Associated Press a una declaración anterior en la que la compañía afirma que sigue "comprometida a hacer de X una plataforma segura para todos" y que tiene "tolerancia cero" para la explotación sexual infantil, la desnudez no consensuada y el contenido sexual no deseado.

La declaración de X del 14 de enero también afirmaba que dejaría de permitir a los usuarios representar a personas en "bikinis, ropa interior u otra vestimenta reveladora", pero sólo en lugares donde sea ilegal.

"Los deepfakes sexuales no consensuados de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación", sostuvo Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión.

"Con esta investigación, determinaremos si X ha cumplido con sus obligaciones legales bajo la DSA o si ha tratado los derechos de los ciudadanos europeos, incluidos los de mujeres y niños, como daños colaterales de su servicio", añadió Virkkunen, quien supervisa la soberanía tecnológica, la seguridad y la democracia.

La empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, lanzó la herramienta de imágenes de Grok el verano pasado. Sin embargo, el problema empezó a agravarse a finales del mes pasado, cuando Grok aparentemente accedió a un gran número de solicitudes de usuarios para modificar imágenes publicadas por otros. El problema aumentó tanto porque Musk presenta su chatbot como una alternativa más innovadora con menos protecciones que sus competidores, como porque las respuestas de Grok en X son visibles públicamente y, por lo tanto, pueden difundirse con facilidad.

La investigación de la UE cubre sólo el servicio de Grok en X, y no el sitio web de Grok ni la aplicación independiente. Eso se debe a que la DSA se aplica sólo a las plataformas en línea más grandes.

No hay un plazo para que el bloque resuelva el caso, que podría terminar con X comprometiéndose a cambiar su comportamiento o con una multa considerable.

En diciembre, Bruselas impuso a X una multa de 120 millones de euros (entonces 140 millones de dólares) como parte de la investigación en curso de la DSA, por deficiencias que incluían marcas de verificación azules que rompían las reglas sobre "prácticas de diseño engañosas" que ponían en riesgo a los usuarios de estafas y manipulación.

El bloque también ha estado examinando a X por acusaciones de que Grok generó material antisemita y ha solicitado más información al sitio.

Malasia e Indonesia bloquearon el acceso a Grok a principios de este mes en respuesta a la controversia, convirtiéndose en los primeros países en hacerlo.

El viernes, las autoridades malasias informaron que levantaron la restricción temporal después que la compañía implementara medidas de seguridad y prevención adicionales, sin dar más detalles. Los reguladores malasios dijeron que se reunieron la semana pasada con representantes de X y continuarán monitoreando la situación.