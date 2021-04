Ya puedes reproducir contenido de Spotify en Facebook

Hace unos días Facebook dejó claro que tiene interés en agregar más elementos de audio en la red social y que estaba buscando la manera de que los usuarios no tengan que salir de la plataforma para disfrutar del contenido que le gusta de internet. En ese sentido se ha confirmado su asociación con Spotify que, mediante un mini reproductor en el News Feed, permite reproducir música y podcasts.

A través de la iniciativa denominada Project Boombox ahora puedes escuchar cualquier episodio de podcast o música compartido por un amigo, familiar, artista o creador directamente desde News Feed mientras te desplazas por el contenido de la plataforma. Spotify explicó que la primera vez que el usuario haga clic para escuchar le aparecerá un mensaje para que acepte las condiciones de vinculación de las aplicaciones. Si se encuentra en un dispositivo en donde ya se ha iniciado sesión comenzará la música u otro audio. Si no, será necesario introducir las credenciales.

Esta nueva función ya está disponible tanto en iOS como en Android en 27 mercados, incluyendo a Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Es así que en los próximos días podrás ver un pequeño reproductor acoplado en la parte inferior de la interfaz de Facebook con los controles para pausar o iniciar la reproducción de contenido y, una vez que finalice, Spotify continuará reproduciendo canciones en modo aleatorio, como suele hacerlo.

De acuerdo con la compañía los suscriptores Premium tendrán la funcionalidad completa del reproductor, mientras que los usuarios gratuitos escucharán anuncios que vendrán directamente de Spotify. De hecho, Facebook aseguró que recibirá "datos limitados" sobre los usuarios, únicamente su tipo de suscripción y métricas para evaluar el rendimiento de la función. Aseguró además que no utilizará esa información para orientar anuncios. La asociación con Spotify es uno de varios proyectos de audio nuevos en los que Facebook está trabajando. Hace unos días la compañía anunció varias características nuevas incluidas las salas de audio en vivo al estilo Clubhouse, así como clips de sonido cortos para compartir llamados Soundbites. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, también enfatizó su interés en los podcasts, y esta asociación es una forma en que las personas podrán escuchar programas sin sacrificar el tiempo de Facebook.



Spotify lanzará servicio de podcast de paga

Otra de las áreas en las que Spotify está buscando mayor presencia son los podcast. Fuentes del Wall Street Journal afirman que la empresa está cerca de dar a conocer su propio sistema de podcasts de pago para competir con Apple. El anuncio, que señalan podría darse la próxima semana, dejaría claro que la mayor diferencia con su rival, Apple, es que en este caso Spotify no cobrará una tarifa ni tomará una parte de cada membresía, es decir que los creadores podrán establecer sus propios precios y quedarse con el total. Según los informes, la compañía está planeado que las personas que usan la aplicación de Spotify en un dispositivo con iOS sean dirigidas a un sitio web para suscribirse al contenido que desean.

Desde ahora podemos imaginar que Apple no tomará bien esta función pues, entre las reglas que tienen para que alguna aplicación esté disponible en la App Store es que se utilice su servicio de pago. Si Spotify ignora la herramienta de transacciones puede tener problemas al grado de llegar a desaparecer de la tienda, como ya sucedió con Fortnite. Aunque cabe señalar que Spotify lleva tiempo alentando investigaciones antimonopolio contra Apple lo que podría jugar a su favor en este caso.

No obstante la compañía no ha confirmado los planes y hay que decir que ya hay varias plataformas que ofrecen podcast de pago, incluyendo a Amazon. Pero la participación de Spotify en el mercado está llamando la atención por ser la plataforma más fuerte de audio en streaming, lo que podría darle una clara ventaja. Aunque habrá que esperar para ver si hay suficiente interés por parte de los usuarios en pagar por este tipo de contenido.

Lo que sí está quedando claro es que tanto Spotify como Apple ven en los podcast una oportunidad para expandir sus servicios y dominar el mercado con contenidos exclusivos. Además, para Apple lograr el liderazgo en estos programas de audio tiene una razón más allá de las ganancias, recordemos que el género de podcast debe su nombre al iPod, y la compañía no quiere perder influencia en el formato que inspiró.