YouTube anuncia prohibición total a desinformación sobre vacunas antiCovid

YouTube anunció este miércoles una prohibición total a la desinformación relacionada con las vacunas, incluyendo la de Covid-19, y canceló las cuentas de influencers antivacunas, en un esfuerzo para frenar el flujo de información equivocada que puede impactar en la gente.

En 2019, el sitio web sacó anuncios que tuvieran contenido antivacunas y en octubre de 2020 señaló que removería videos con desinformación sobre las vacunas del Covid-19.

No solo se bloqueará contenido falso relacionado con la vacuna del Covid-19, sino con otras vacunas, como la de la influenza, la del virus del papiloma humano (VPH), rubeola, varicela y otras. Bajo la nueva política es más amplia e incluye cualquier contenido que afirme falsamente que las vacunas aprobadas son peligrosas, ineficaces, o que pueden causar daños como autismo o cáncer.

Además, se bloquearon cuentas de influencers como Joseph Mercola, que tenía su canal, y la del Fondo de Defensa Infantil, de Robert F. Kennedy Jr, señalando la "necesidad de remover contenido dañino", informó NBC News.

Mercola, médico osteópata, defiende la medicina alternativa y ha sido señalado como un "superpropagador" de desinformación sobre el Covid-19, como cuando dijo que las vacunas para este virus no protegen y en cambio "alteran el código genético". Kennedy Jr ha señalado falsamente que la vacuna genera "un daño genético irreversible".

La prohibición de YouTube tendrá algunas excepciones, de acuerdo con medios estadounidense: aún se permitirán los videos de personas que compartan sus experiencias personales con la vacuna, aunque se removerán si se demuestra que tienen un patrón de promover desinformación relacionada con las vacunas.

"Estamos en un punto en el que es más importante que nunca expandir el trabajo que empezamos con el Covid-19 a otras vacunas", explicó la compañía en un comunicado.

NBC News recordó que en febrero pasado, Facebook emitió una prohibición similar. Sin embargo, la red social no ha logrado controlar la desinformación, en una muestra de los desafíos que enfrentará YouTube para conseguirlo.