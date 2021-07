YouTube lanza Súper Gracias y playlists sobre vacunación

La plataforma internacional de videos YouTube presentó Súper Gracias, una nueva función con la que los usuarios de este servicio pueden apoyar a los creadores de contenidos a través de la compra de GIFs animados.

Según informó la plataforma, Súper Gracias es la cuarta función de monetización alternativa, sumándose a Súper Chat, Súper Stickers y Membresías. El objetivo, asegura YouTube, es dar más herramientas a los creadores para que generen ingresos al tiempo que interactúan con sus usuarios.

Esta nueva función actualmente ya se encuentra activa pero en fase de pruebas (Beta) y, por ejemplo, las aportaciones que pueden dar las personas van de los dos a los 50 dólares. "Más adelante en el año ampliaremos la disponibilidad de esta función a todos los creadores del Programa de Socios", informó YouTube.

"Para los creadores, no existe una sola forma de crear un negocio. Algunos pueden preferir herramientas como las membresías del canal, mientras que otros pueden redoblar su apuesta en el Súper Chat. En YouTube, siempre buscamos nuevas maneras para que los creadores diversifiquen sus flujos de ingresos. Por ello, me entusiasma presentarles nuestro cuarto artículo sobre Bienes Digitales Pagados: Súper Gracias. Esta nueva función les brinda a los creadores otra forma de ganar dinero y, además, les permite fortalecer sus relaciones con los usuarios", publicó la empresa en su blog oficial.

YouTube detalló que los creadores ya tienen a su disposición varias opciones mediante las cuales pueden ganar dinero en esta plataforma. Algunas de las posibilidades son publicar anuncios, vender artículos promocionales y membresías del canal.

Para agregar estas nuevas opciones de monetización, según la plataforma, se toman en cuenta tanto las sugerencias de los propios creadores como de los usuarios de YouTube.

En ese sentido, se explicó que desde el lanzamiento del Súper chat en 2017 y las Súper Stickers en 2019, los creadores de todo el mundo querían una función similar para las cargas de video (no solo para las transmisiones en vivo y los Estrenos).

"Ahora los fans que miran videos de YouTube pueden comprar Súper Gracias para demostrar gratitud y expresar apoyo. Verán un GIF animado y, como beneficio adicional, recibirán un comentario destacado y colorido para destacar su compra, al que los creadores pueden responder.

"Súper Gracias está disponible en cuatro precios diferentes, entre USD 2 y USD 50 (o el equivalente en la moneda local). Al igual que el Súper Chat y las Súper Stickers, Súper Gracias desempeña una doble función para los creadores: mantienen una conexión significativa con los fans más leales y, además, les da una nueva forma de ganar dinero".

Anuncian listas de reproducción sobre vacunación

Para dar mayor visibilidad a información verificada y generada por expertos relacionada con la pandemia, YouTube lanzó cinco listas de reproducción con información sobre las vacunas contra Covid-19.

Lo anterior es parte de la iniciativa global Get the facts, de Google y YouTube y se basa en contenido que ofrece respuestas a preguntas comunes sobre temas relacionados a la Covid-19; así como testimoniales de personas que ya fueron inmunizadas.

Otros videos que se incluyen en estas listas de reproducción incluyen entrevistas con especialistas "como el Dr. Ricardo Cortés, el Dr. Alejandro Macías, y la UNAM como institución, junto a creadores como La Bala, Curiosamente y la Dra. Pau Zúñiga. Esto permitirá aprovechar el gran alcance de los creadores para difundir información verificada de profesionales que han estado en la primera línea de combate contra el Covid-19", difundió YouTube.

Además de esto, YouTube informó que en su plataforma también hay contenidos de instituciones mexicanas como el Instituto de Salud para el Bienestar que muestran el proceso detrás de la campaña de vacunación al personal educativo; la Sociedad Mexicana de Salud Pública, con videos que explican el funcionamiento de cada una de las vacunas disponibles en el país; y el ISSSTE, con contenido sobre la importancia de sumarse a la campaña de vacunación contra Covid-19 en México.