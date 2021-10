Youtuber expone las estafas con celulares más comunes

El centro de la Ciudad de México alberga una gran cantidad de comercios de diferentes giros que satisfacen las necesidades de las miles de personas que diariamente acuden en busca de una oferta más amplia de productos al mejor precio. También, existen calles y plazas especializadas en servicios específicos. Si se trata de cámaras fotográficas, videojuegos y teléfonos celulares, el referente es la Plaza Meave, conocida por ofrecer reparaciones, compra y venta de distintos tipos de aparatos electrónicos. Pero que también tiene una parte negativa.

Este lugar se ha visto envuelto en diferentes polémicas por los operativos que se han realizado y las denuncias por robo o fraude. Tal como lo narra un joven youtuber quien expuso cuáles son las estafas más comunes con celulares en Plaza Meave, y dio además algunos tips para evitar sufrir algún percance en el sitio. En Techbit recapitulamos cuáles son.

Youtuber expone fraudes en las Plazas de la tecnología

El canal de nombre CABALLERO GuuS, dedicado a evidenciar algunas de las situaciones de riesgo en distintos puntos de la Ciudad de México, así como compartir anécdotas de diversos sitios, publicó hace un par de días un video titulado "Estafas de los celulares en eje central, meave y plaza del celular. TIPS PARA NO CAER EN LA ESTAFA", en donde narra cuáles son los métodos de operación de quienes se dedican a cometer actos de este tipo en estos lugares.

Falsas reparaciones

Esta es quizá una de las formas más imperceptibles de fraude pues las víctimas no suelen desconfiar de los comerciantes y optan por dejar los equipos mientras realizan otras actividades.

En el video el youtuber advierte: "Si tú llevas tu celular a arreglar y te dicen que regreses mañana por él ya valiste madre". "Si te dicen que van a llevarlo a otro local para revisarlo, también ya valiste". El creador de contenido señala que es fácil caer en este engaño, pues al dejar el teléfono para que le sea realizada una reparación o servicio se les da total libertad a los locatarios para desaparecer los dispositivos y, al volver, a los propietarios les hacen creer que el equipo ya no tenía arreglo u otras mentiras.

Disturbios montados

Generalmente el centro de la ciudad se encuentra concurrido durante los siete días de la semana, por lo que es común que en ciertas zonas el paso sea más lento debido al gran flujo de gente que recorre las calles, siendo esta una oportunidad aprovechada por los delincuentes para cazar a sus víctimas.

Una de las situaciones más comunes es crear una pelea o disturbio para así lograr quitarle su dinero a las personas. "Tú vas caminando sobre Eje Central y de repente te avientan un celular a los pies. Un wey va a decir que le tiraste el celular y te va a empezar a decir que se lo pagues. Luego ya tienes a gente alrededor intimidando y aunque llames a un policía te va a decir que se lo pagues y así te sacan dinero", describe el joven.

Trueques fraudulentos

Las transacciones por internet y haciendo uso de redes sociales han ganado popularidad en los últimos años, gracias a la facilidad para conseguir diversos artículos a buen precio. No es extraño que la compra - venta de teléfonos celulares o los "trueques" sean una manera rápida y eficaz de adquirir un equipo nuevo o en buen estado.

Sin embargo, esta modalidad también ha sido aprovechada por la delincuencia para cometer actos vandálicos, robos y estafas como la contada por el creador de contenido en este video que también está disponible en TikTok y que ya suma ya casi 20 mil vistas.

"Llegas, lo vas a cambiar con alguien y ese alguien te dice que el iPhone no trae pila, pero que te deja el cargador y ya lo haces en tu casa. Estos son celulares que no sirven, y hay veces que tú ya le diste tu celular y te quedas dudando. Luego te dicen que vayan a cargarlo y ahí te deja. O si lo sigues, se meten a calles más peligrosas y vas a terminar hasta sin las cosas que traigas."

Venta de equipos en mal estado

Este es un método de fraude común en equipos de alta gama, pues existe mucha gente que se deja deslumbrar por los precios que manejan estos sitios. No obstante, en algunas ocasiones las cantidades se deben a que son dispositivos clon, reacondicionados o armados a partir de piezas de segunda mano. En cualquier caso te sugerimos preguntar los detalles, así podrás tomar la decisión correcta basándote en tu presupuesto y necesidades.

Recomendaciones para visitar estos lugares de manera segura

- Siempre ten a la vista tu celular mientras le realizan algún servicio. Preferentemente llévalo a centros autorizados, de no ser posible, opta por sitios en los que puedas estar ahí para esperarlo y donde te lo entreguen el mismo día.

- Si eres víctima de un montaje, no te detengas ni accedas a desplazarte a otro sitio para solucionar el altercado. Procura quedarte donde haya mucha gente y si puedes, pide ayuda.

- Si realizas una venta o compra de algún aparato electrónico por medio de redes sociales o internet, elige un lugar público y concurrido para efectuar la transacción.

- Revisa las características del equipo ofrecido por el vendedor y compara el precio. De ser considerablemente menor te sugerimos tomar más precauciones, pues puede que se trate de un equipo falso o reacondicionado.

- Mantente atento a todo lo que suceda a tu alrededor y no descuides tus objetos personales.

Recuerda que no todos los comercios ubicados en estas plazas se dedican a esto y es un lugar en el que podrás encontrar infinidad de accesorios y piezas para tus dispositivos, solo es cuestión de estar al pendiente para evitar pasar por alguna de las experiencias contadas por el youtuber. A continuación te dejamos el video.