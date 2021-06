Zombies, aviones, carreras, lo que viene en el mundo de videojuegos

Siendo una de las industrias que más ha crecido en los últimos meses, las grandes compañías de videojuegos nos prometen que cada vez experimentaremos títulos más inmersivos, nuevos modos de juego, mejores gráficos y resolución. Xbox, a partir de la llegada de su consola de última generación, han acelerado el desarrollo y lanzamiento de títulos y ahora sabemos que nos preparan historias zombies, aviones, carreras, además de su comentado mini refrigerador.

En el marco de E3, la compañía de Microsoft nos dio un vistazo de lo que debemos esperar. A continuación te decimos cuáles fueron algunos de los anuncios más importantes.

Hay que destacar que la marca tiene planeado lanzar 30 juegos, 27 de los cuales estarán disponibles en su servicio de suscripción Xbox Games Pass.

Uno de los títulos que llamó la atención, en especial porque se filtró en línea horas antes de la presentación oficial, fue Starfield, un juego de rol espacial completamente nuevo que fue creado por Bethesda, el estudio de juegos que Microsoft compró junto con ZeniMax Media por 7.5 mil millones de dólares. Su lanzamiento está previsto para el 11 de noviembre de 2022.

"Es un juego que hemos soñado jugar, y no fue hasta ahora que tenemos el hardware, la tecnología, y el equipo está trabajando duro en casa para hacer realidad ese sueño", dijo Todd Howard, director de Bethesda Game Studios durante el evento.

Otro que emocionó a los usuarios es el próximo Halo Infinite que se lanzará este otoño como estaba planeado. La compañía mostró algunas imágenes nuevas del juego, aunque no ofreció muchos detalles más allá de decir que será el "mayor desafío hasta ahora" y adelantó que la opción multijugador se podrá descargar gratis.

También anunció un nuevo título de terror, STALKER 2, que tendrá su sede en Chernobyl y se basará e una persecución de zombis. Está previsto para lanzarse el 28 de abril de 2022.

Un emocionante anuncio

La compañía también mostró su próximo gran juego de carreras, Forza Horizon 5, que merece mención aparte, no solo porque fue creado para aprovechar la tecnología de próxima generación incorporada en las consolas Xbox más nuevas sino porque la compañía decidió ambientarlo en México.

Microsoft afirmó que los desarrolladores del juego capturaron fotografías y videos de diversas ubicaciones en nuestro país para asegurarse de que se vea lo más realista posible. La compañía incluso dijo que hay un montón de arte callejero que ver. Guanajuato será uno de los lugares donde se podrán disfrutar de carreras ultra realistas.

Forza Horizon 5, que contará con varios modos de juego nuevos, llegará el próximo 9 de noviembre y estará disponible como parte de la suscripción de Game Pass.

Por otra parte, Flight Simulator, que llegará a Xbox el próximo 27 de julio, tendrá una versión con la exitosa película Top Gun: Maverick, que está programada para llegar a los cines en noviembre.

Otros que vale la pena mencionar son Left 4 Dead, que se lanzará el 12 de octubre; Sea of Thieves: la vida de un pirata, un multijugador en línea que recibirá una actualización gratuita el 22 de junio con nuevos personajes y una historia original basada en la franquicia de Piratas del Caribe de Disney, incluso está Jack Sparrow; Twelve Minutes, un título de historias que se lanzará el 19 de agosto; Redfall, un juego cooperativo de disparos en el que luchas contra vampiros y llegará en 2022; Party Animals en donde tu misión será tirar a tus contrincantes de un avión se lanzará en 2022; Hades, el juego que ganó el premio a Mejor juego de acción en los Game Awards llegará a Game Pass el próximo 13 de agosto; y Age of Empires IV estará disponible el próximo 28 de octubre para PC.

Finalmente, Microsoft también dijo que su mini refrigerador Xbox, que comenzó como una broma basada en un meme, en realidad está cobrando vida y se lanzará este año.