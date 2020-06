Zoom agrega capa de seguridad, pero no para todos

Una de las aplicaciones que ganaron millones de usuarios durante la contingencia por el coronavirus Covid-19 es Zoom. Sin embargo la plataforma de videollamadas fue fuertemente cuestionada debido a problemas en de seguridad, situación que quiere solucionar, pero no en todas las cuentas.

De acuerdo con información de Reuters, la compañía planea agregar un cifrado más fuerte a las videollamadas pero, únicamente para sus clientes con suscripción de pago.

Zoom ya había mencionado que la posibilidad de integrar cifrado de extremo a extremo era un trabajo en desarrollo pero, entonces, no detalló qué usuarios podrían acceder a esta función que mantendría seguras sus conversaciones.

Sin embargo, agregar tecnología de cifrado completo de extremo a extremo en cada videollamada excluiría a los clientes que llaman desde las líneas telefónicas. Otro inconveniente de agregar esta capa de seguridad es que no permitiría a los equipos de soporte de Zoom unirse a una llamada para ayudar a los clientes en tiempo real.

La compañía está buscando la manera de recobrar la confianza de los usuarios tras diversos problemas de seguridad que ha enfrentado, entre ellos el llamado Zoombombing en donde un usuario no invitado invade una videollamada y la interrumpe con pornografía u otro contenido inapropiado, situación por la cual incluso el FBI advirtió sobre su uso.

La compañía Kaspersky también advirtió que aunque Zoom afirma haber implementado un cifrado de extremo a extremo, está afirmación no está de todo justificada pues la empresa puede descifrar los datos de los videos en sus servidores que no siempre están en el país de origen de la empresa.

Asimismo, se han descubierto vulnerabilidades de diferentes niveles de gravedad. Los clientes de Zoom en Windows y macOS han informado sobre un error (ya solucionado) que permitía a los atacantes robar los datos de la cuenta de la computadora. Dos errores en la aplicación de macOS permitían que los cibercriminales tomaran el control por completo del dispositivo.

Aún así cabe decir que Zoom cumple con el estándar de seguridad internacional SOC 2 y cuenta con parámetros de configuración flexibles para que los usuarios puedan bloquear a participantes, aunque estos cuenten con el hipervínculo y la contraseña correctos.