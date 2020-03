Zoom se actualiza para dejar de mandar datos a Facebook

La aplicación de videoconferencia Zoom actualizó su aplicación de iOS el viernes para eliminar el código que envió los datos de los usuarios a Facebook, de acuerdo con el portal especializado Motherboard.

La actualización sigue el análisis de Motherboard de la aplicación, que mostró que estaba enviando datos a Facebook, como la zona horaria y la ciudad de un usuario, cuando éste abría la aplicación, al igual que detalles sobre el dispositivo del usuario, incluso si el usuario no tenía una cuenta de Facebook, el alcance del intercambio de datos no se explica claramente en la política de privacidad de Zoom.

Según una publicación de blog del CEO de Zoom, Eric S. Yuan, Zoom implementó su función "Iniciar sesión con Facebook" utilizando el kit de desarrollo de software (SDK) de Facebook para iOS.

El 25 de marzo, la compañía señaló que se percató "de que el SDK de Facebook estaba recopilando información innecesaria del dispositivo para que podamos proporcionar nuestros servicios".

De igual manera, Zoom señaló que los datos recopilados no incluían información personal del usuario, sino más bien información sobre los dispositivos de los usuarios. Para evitar este problema, los usuarios deben actualizar la aplicación de iOS a la última versión, para que el cambio surta efecto.

"Nos disculpamos sinceramente por la preocupación que esto ha causado, y seguimos firmemente comprometidos con la protección de la privacidad de nuestros usuarios", dijo Yuan en la publicación del blog. "Estamos revisando nuestro proceso y protocolos para implementar estas características en el futuro para asegurar que esto no vuelva a suceder".