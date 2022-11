Zuckerberg asume responsabilidad por despidos masivos en Meta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, dijo a cientos de ejecutivos que empezará con los despidos masivos este miércoles, según reporta el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Se trataría del primer recorte a gran escala en los 18 años de la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, el cual afectaría a miles de empleados y podría ser el más grande de 2022 para el sector de las empresas tecnológicas.

De acuerdo con el medio, un Zuckerberg de aspecto decaído se presentó este martes a una reunión de Meta, donde aceptó su responsabilidad por los errores de la compañía, ya que su optimismo lo habría llevado a contratar personal en exceso.

El anuncio general se espera para la mañana de este miércoles, por lo que Lori Goler, jefa de recursos humanos del conglomerado, dijo que los empleados despedidos recibirán una indemnización por al menos 4 meses de su salario, informó The Wall Street Journal.

Hace menos de dos semanas, tras reportar ingresos menores a lo esperado, Meta borró 1.8 billones de pesos y se hundió a su peor nivel en 7 años.

De hecho, la empresa podría perder más dinero en 2023 debido a Reality Labs, la unidad que supervisa el desarrollo de realidad virtual y aumentada, aunque se recuperaría posteriormente, de acuerdo con su director financiero David Wehner.

Mientras que la fortuna de Mark Zuckerberg se ha reducido a menos de la mitad en lo que va del año, y ya no figura en el listado de las 20 personas más ricas del mundo que elabora Bloomberg.