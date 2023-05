Activista mexicoespañola Cecilia Monzón recibe homenaje en Puebla a un año de su asesinato

Ciudad de México, 18 may (EFE).- Familiares, amigos y grupos feministas le rindieron este jueves un homenaje a la activista mexicoespañola Cecilia Monzón Pérez, asesinada el 21 de mayo de 2022 en el estado mexicano de Puebla, centro del país, y cuyo caso se volvió ícono de la violencia machista en México.

En el acto fue recordada por la valentía que tenía para defender las causas sociales, pero sobre todo a las mujeres quienes eran víctimas de violencia, siendo más empática con quienes no tenían recursos económicos para defenderse, debido a que era abogada de profesión.

Y como activista fue reconocida por ser una mujer sensible y valiente y por ser la fortaleza de aquellas féminas que no querían levantar la voz en contra de sus violentadores para lograr justicia.

Durante el evento se develó la escultura llamada "Niña Valiente" que se buscará colocar en algún punto de la ciudad para sensibilizar a la sociedad del estado de Puebla sobre la violencia de género.

Helena Monzón Pérez, hermana de la activista, compartió en entrevista con EFE que este homenaje "busca reflexionar en pro de las mujeres que han sido víctimas de violencia" en cualquiera de sus grados y formas, debido a que se va a conocer cómo está el entorno cultural y lo que aún queda por luchar.

Aseguró que "no hay justicia para el caso de su hermana, debido a que falta que sean declarados culpables y sentenciados, que es el verdadero fin que tenemos nosotros" y agregó que también "hay justicia cuando los responsables pierden los privilegios" como las custodias de sus hijos.

"Aún no tenemos justicia, pero no porque no se esté trabajando, si no dentro de todo el horror y la tragedia que es, sabemos que estamos siendo afortunados en el sentido de que hemos conseguido que el caso avance, tenemos tres vinculados a proceso, tenemos una carpeta judicializada, que sabemos es mucho porque a muchas familias y a muchas víctima no se les ha dado", apuntó.

La hermana de la víctima reveló que una vez judializada la carpeta han existido más adversidades en el caso, debido a que ella lucha ante el derecho, con el derecho democrático.

Mientras que los responsables pelean por las partes oscuras del caso, sin embargo saben que saldrán beneficiados con los resolutivos que emitan los jueces una vez avanzado y adoptado el tema.

Compartió que el menor de 8 años, hijo de Cecilia Monzón, está en custodia temporal con ellos en España, y adelantó que en breve tendrán el fallo de este caso, en el que confían arrebatarle la custodia a su padre, quien está preso desde hace un año, como probable responsable del feminicidio.

Además, Helena Monzón se congratuló por la aprobación de Ley Monzón aprobada por el Congreso del Estado el pasado 2 de marzo, logrando que el estado de Puebla fuera el primera el tener una ley donde los feminicidas pierden en automático la custodia de sus hijos, con la finalidad de evitar daños morales, psicológicos y sociales de los infantes.

El asesinato de Cecilia Monzó ocurrió la mañana del domingo 21 de mayo mientras viajaba en su vehículo por el municipio de San Pedro Cholula, cuando fue alcanzada por una motocicleta con dos sujetos abordo, quien dispararon contra ella quitándole la vida de manera instantánea.