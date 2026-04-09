Amanda Yuritzi PRESENTA DE SUEÑO Y PIEL

La obra De sueño y piel, creación escénica de Amanda Yuritzi García Schmidt, se presentará mañana viernes 10 de abril a las 19:00 horas en el Museo Federico Silva, y muestra un proyecto desarrollado desde la autoría individual de la intérprete.

La propuesta parte de una formación multidisciplinaria que integra ballet, flamenco, danza contemporánea y danza aérea con tela y aro. Esta combinación permite articular una pieza que reúne control técnico, fuerza física y expresividad, a partir de un lenguaje que cruza distintas tradiciones escénicas en una misma estructura.

La obra se organiza en tres actos que plantean un recorrido emocional. El primero se enfoca en una dimensión asociada al sueño y a una idea de equilibrio; el segundo introduce un conflicto interno frente a la realidad y la toma de decisiones; el tercero se centra en la reflexión personal como vía de resolución. La pieza evita una narración literal y deja espacio a la interpretación del público.

Amanda Yuritzi desarrolla en este proyecto el concepto, las coreografías y la selección musical, lo que marca un proceso de creación propio dentro de su trayectoria.

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La música incluye una curaduría que combina distintos registros, entre ellos cantes tradicionales del flamenco sin autor definido.

La artista permanece sola en escena durante aproximadamente una hora, lo que concentra la atención en el cuerpo como eje del discurso.

La creación es parte de su participación en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), del cual ha sido beneficiaria en 2023 y 2025. El origen del proyecto se remonta a ejercicios tempranos de creación en su adolescencia, cuando comenzó a desarrollar piezas propias que combinaban danza, música y actuación, línea que continúa en De sueño y piel como parte de su formación artística.