"Cúpulas y Retablos" de Eduardo Meade
La exposición "Cúpulas y Retablos: Devociones en los barrios de San Luis" propone recorridos visuales por distintos puntos de la ciudad a partir de la mirada del fotógrafo Eduardo Meade.
La muestra se presenta en el Centro Cultural Palacio Municipal y reúne imágenes que parten de templos y espacios religiosos para trazar un mapa de la vida cotidiana en varios barrios tradicionales.
A través de estas fotografías, el público se desplaza por zonas como El Montecillo, San Miguelito, San Juan de Guadalupe, Tlaxcala, Tequisquiapan, Santiago y San Sebastián.
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