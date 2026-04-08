El programa "Todos los lunes son de Palique" sumó una nueva sesión en la Casa Museo Manuel José Othón, donde el historiador Jesús Martínez Melgarejo ofreció la charla "Mercados Antiguos de San Luis Potosí", centrada en el origen y transformación de los espacios de comercio en la ciudad.

Durante la sesión, el ponente planteó que para entender los mercados es necesario remontarse a la organización inicial de San Luis Potosí. A partir de un plano de 1594, explicó cómo la ciudad se estructuraba en torno a tres poderes —religioso, civil y económico—, siendo este último representado por la alhóndiga, establecida en 1609 como el primer gran centro de almacenamiento y distribución de granos

Martínez Melgarejo precisó que, a diferencia de los mercados actuales, la alhóndiga funcionaba como una bodega que concentraba productos básicos como maíz, frijol y harina, los cuales eran distribuidos tanto al mayoreo como al menudeo.

En torno a este espacio se desarrolló el primer gran punto comercial de la ciudad: la plaza principal, donde convergían comerciantes, arrieros y mercancías que ingresaban desde rutas como la antigua Garita de México

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La charla también abordó los cambios derivados de conflictos sociales del periodo virreinal, como los disturbios tras la expulsión de los jesuitas, que llevaron a la reconstrucción de edificios clave y a la creación de una segunda alhóndiga.

Estos procesos, señaló, modificaron la dinámica urbana y comercial, al tiempo que reforzaron el control institucional sobre el abasto

Uno de los momentos clave en la evolución del comercio fue la descentralización decretada a finales del siglo XVIII, que trasladó la actividad mercantil hacia distintas plazas como Fundadores, San Juan de Dios y San Francisco. Estos espacios funcionaron como mercados abiertos, donde la venta se integraba a la vida cotidiana de barrios y zonas periféricas

El historiador destacó la transición hacia mercados formales durante el siglo XIX, con la construcción de recintos específicos para la venta, entre ellos el Mercado Porfirio Díaz y el Mercado Colón, inaugurados en 1891. Estas edificaciones marcaron un cambio en la organización del comercio, al concentrar la actividad en espacios diseñados para responder a nuevas necesidades de orden urbano.

La sesión permitió trazar un recorrido histórico por los mercados como parte fundamental del desarrollo de la ciudad, no solo como puntos de intercambio económico, sino como espacios que reflejan transformaciones sociales, urbanas y culturales a lo largo del tiempo.